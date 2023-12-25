「台人無法入境古巴要中國護照才可以！」 她：當地海關還重複說了兩次

第一次前來古巴，緊張的心情大於興奮。這是我第一次計畫去共產國家，對於這個謎樣的地方，在爬梳各種資訊後已有一個初步的了解，不管是在社會結構、貨幣使用、網路資訊等等面向上，都與世界上很多國家不同。每次入境都像在闖關一樣，也總是深怕自己是不是什麼資訊有漏掉，因而感到忐忑不安。

這次是順利的從墨西哥飛到古巴了，但在落地後準備入境時卻遇到了一些問題。一個抓著刺蝟頭的海關人員看了看我的護照後，隨即另一名海關人員前來告訴我，請在旁邊等候，問了我從哪裡來，今天住的地方在哪裡，在台灣做什麼工作。

後來又有一名英文比較流利的海關人員又走向我，請我到後方稍等，他們再次問我同樣的問題，這次也把我今晚要住的地方、我的工作記錄下來，他們看著我的護照，語重心長的跟我說：「小姐我們很抱歉，持有台灣護照不能進入古巴，但是中國的護照可以。」這句話他們重複了兩次。

我隨即跟他們說，我有買古巴觀光卡，而且我知道有些台灣人之前也有持台灣護照到古巴旅遊，你們能不能再確認一下。他們告訴我他們也很想要維持國家與國家之間友好的關係，但是他們必須跟主管詢問與討論，請我在一旁坐著等待。

（圖片已獲作者同意授權，未經同意禁止取用轉載。）

一個小時，兩個小時，三個小時過去，機場網路直接無法使用，我也無法去查詢是不是我漏掉了什麼資訊，在漫長的等待下，終於一名穿著短裙，有一頭挑染紅色長髮的海關人員出現，請我跟著她走，她拿著我的護照帶我走到入境的海關櫃檯，櫃檯人員看著我的護照後，在電腦上操作一些手續，聽不懂西班牙文的我，只是看著他們面有難色的搖搖頭，一陣不詳的預感也隨之襲來。

後來他們請我再度等候，又過了一小時，按捺不了漫長的等待，我開始到處騷擾路過的海關人員，問他們什麼時候才能知道目前的結果，第一位跟我說他們只是在檢查我的護照看我的名字應該很快就好了請我不要緊張，第二位說他們正再處理我的資料請我再等等，等來等去於是又等待了快一小時，後來我看見帶我去櫃檯的那位海關小姐走來，我立刻上前去問她，我目前的情況是如何，她告訴我，我明天必須要回墨西哥，今天晚上需要在古巴機場過一晚。

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在漫長等待下，其實也早有各種心理準備可能需要被遣返，但我最想知道的還是，為什麼？

後來在我的追問之下，一位穿著一身橄欖綠的制服像是主管的人，從那排門的最右邊的獨立辦公室走出來，很有耐心的告訴我我的情況。他說因為今天剛好是第一天實施這項政策，持台灣護照的人不得進古巴，但是如果是中國護照就可以（欸怎麼大家都在重複這句話！）。在今天之前進古巴的台灣人可以持台灣護照進來，但因為我剛好是今天實施政策後第一位遇到這個情況的人，所以明天早上要被送回墨西哥，到底有多大的機率可以幸運成為政策實施後第一位不得進入古巴的台灣人！

遇到這件事的當下我其實還是最想知道，到底我是不是漏掉了什麼資訊，是不是有資訊沒有更新到，但沒網路就是沒網路，只能開始想想今晚要怎麼度過漫漫長夜。後來他們還是不把護照還我，但有開始在照（處）顧（置）我這個人，開始帶我走出去把我另一袋行李領回來，開始問我肚子會不會餓要不要買東西吃，開始把我帶到一側比較溫暖的小房間休息，原以為我就自己待在這，但居然還有貼身保鏢陪伴，好險保鏢蠻帥的（喂），後來太累睡著，沒想到醒來後保鏢還在，他今天的工作根本就是當保姆欸！他也好慘不能睡覺，只能在旁邊打手遊，偷偷瞥了一眼發現他在玩那種很像傳說的遊戲。

在我去小房間休息之前，最一開始跟我說明的那位海關先生很有禮貌的又再次跟我說了抱歉，他說他們今天之前也什麼都不知道，但是上面的人就說今天（12/21）開始實施這個政策...（心裡os：你確定你這樣說在你們國家不會出事吼！）

這是我在古巴遇到的故事，第一次中南美洲自助旅行各種失敗，心裡超級失望因為我真的好想去古巴境內！但想想好啦其實我也算來過古巴還在哈瓦那睡了一晚，還在海關大廳看了哈瓦那教堂還有上山下海的古巴旅遊照，有比沒有好啦！（好會安慰自己）

等到有網路的時候，我第一件事應該是會衝去查一下到底是什麼政策，他們到底在哪裡有公告，好好了解這件事到底怎麼開始的，雖然還沒證實，但心裡第六感覺得是共產世界的逆襲，在這種即將要選舉的時候，又各種強調中國護照，要我不信跟中國沒關係才怪。

被關在古巴國際機場的25小時，好好的感受沒網路的時刻，Spotify 沒下載也不能聽，只好讀著已下載的《古巴人的美好年代》這本電子書，在古巴現場讀其實蠻有臨場感的。在機場無聊到畫速寫，還把隨身攜帶的10色簡易水彩畫盤拿出來上色，把原本要帶給古巴朋友的鮪魚罐頭拿出來毫不留情的嗑了兩罐，配著包包裡在墨西哥買外送剩下的番茄醬與墨西哥朋友超推薦的tajin 酸辣粉（也是原本要買給古巴朋友的小禮物），後來保姆帶我去機場買古巴三明治，一個要價4美金真的也是有貴到，但熱呼呼又軟綿綿的還是可以療癒一下這失敗的古巴夢，至少在古巴吃到了起司口味的古巴三明治。

（圖片已獲作者同意授權，未經同意禁止取用轉載。）

與世隔絕的25小時，也思考著平常真的太依賴手機過生活，除了去山上爬山被迫遠離網路世界，好像生活的一切跟網路脫不了關係，沒有網路，要做些什麼呢？如果有天真的沒了網路，你會做些什麼事情呢？網路之外的生活可以怎麼過，如何去對待身邊的人，也許這也是在古巴機場學到的一課。

這就是我的古巴遊，以失敗收場的古巴夢。

2023.12.21寫於古巴哈瓦那機場Havana Jose Marti Int'l Airport

再見哈瓦那，有天我會再回來的！（圖片已獲作者同意授權，未經同意禁止取用轉載。）

後記

我進入古巴沒有辦理實體美簽，但是有在墨西哥機場購買古巴的觀光旅遊卡(Cuba Tourist Card），還花了我360墨西哥披索（大約21美金），結果一到機場不但他們不承認我的觀光卡，還直接以台灣護照不能進入為由的拒絕我入境。最讓我感到困惑的是那個第一天實施的規定到底是什麼？於是在我回到墨西哥終於有網路的時候，我寫信至駐哥倫比亞台北商務辦事處請他們協助確認古巴是否真的有相關規定實施，目前正在等待回覆中，希望能真正釐清被拒絕入境的原因與理由，不然真的有種死的不明不白的感覺。經過那麼多困難才踏上古巴國境，結果居然是這樣的下場，但是仍然把想去古巴的念頭放在心上，總有一天希望可以堂堂正正的入境古巴！

◎本文內容已獲 Molly 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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