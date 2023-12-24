謝國樑父親病逝…生前開心「後代當市長」 有服務市民的機會

基隆市長謝國樑家族3代從政，他的爺爺謝清雲在世時曾競選基隆市長，未能如願。今晨病逝的爸爸謝修平曾任省議員、基隆市議長和國大代表。謝國樑說，去年他當選基隆市長，爸爸有說，很開心「他的後代，或者是他爸爸（謝清雲）的後代」，能夠有這樣的機會服務地方。

謝清雲1964年與無黨籍林蕃王角逐市長敗北，未再參政。謝修平1973年步入政壇，當選台灣省議員，廢省後轉換跑道，參選第10屆基隆市議員勝選，並當選議長。1991年擔任國大代表，任滿後回到商界。

謝修平晚年因為腎臟疾病，需要洗腎，較少公開現身。謝國樑競選市長時，在舊麵粉場舉辦造勢大會，謝修平坐輪椅出席，關心兒子選情溢於言表。

謝國樑說，他的爸爸今天凌晨在台北榮總病逝，這幾年的身體狀況算是滿困擾著爸爸，這樣子離開對爸爸來說是滿平靜的，很平靜、很平靜的在睡夢中離開。

謝國樑下午在臉書貼文，告知外界他的爸爸凌晨辭世消息，享壽81歲。謝說，家人都很難過不捨，謝謝各界朋友的關心。面對爸爸的離開，現在需要一點時間處理，無法逐一回覆關懷深感抱歉。爸爸生前親口交代，儘量不勞煩各界，想要簡單一點，家人會按照老人家的意思辦理後事。

謝清雲未能入主市府，謝修平繼承父志從政，雖當過省議員和議長，終究與市長失之交臂。謝國樑說，去年競選市長當選，爸爸覺得他能夠當市長服務市民，是很有意義的一件事情。父親也的確有說，很開心他的後代，或者是他爸爸的後代，能夠有這樣子的機會服務地方。

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