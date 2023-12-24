謝國樑的父親謝修平病逝榮總 生前交代後事簡單一點
基隆市長謝國樑的父親謝修平今天凌晨在台北榮民總醫院病逝，享壽81歲。謝國樑說，父親前陣子身體比較不好，有交待不想舉辦公祭，想要簡單一點，家人會按照老人家的意思辦理後事，並謝謝各界的關心。
謝國樑今天說，父親晚年生活，因為身體健康狀況受到困擾，今晨在睡夢中辭世，很平靜，家人後來都有陪在他身邊。
謝國樑表示，父親有特別交代，因為他這一陣子身體比較不好，就有特別交代不想舉行公祭，會按照父親的想法辦理後事，陪他走完人生最後一程。
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