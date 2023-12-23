女力時代來臨！呂秀蓮挺陳亭妃高票完成立委5連霸

前副總統呂秀蓮今天為尋求連任的台南市第3選區立委陳亭妃加油打氣，她說，4年前全國得票率第一的陳亭妃，一定可以輕鬆最高票達成5連霸，很多人說「下一屆台南市長要讓她（陳）做」，但她覺得陳亭妃已為台南服務很久了，寄望賴清德當選總統，陳亭妃入閣當部長。

選戰倒數21天，呂秀蓮今天前往陳亭妃北區總部致意並加油，推薦立委候選人陳亭妃。呂秀蓮與姐妹們準備「蔥」送給陳亭妃，代表「妃常女力向前衝」，用女性無限的力量為台灣向前「衝」。

陳亭妃說，呂秀蓮是台灣婦女運動先驅，也成為台灣第一位最高女性副領袖，承先啟後帶動女性參政風潮，讓台灣的女力發光發熱，感謝呂秀蓮的疼惜與相挺，從呂擔任桃園縣長開始，讓大家看到女性擔任縣市首長不一樣的特質，得以讓全國4分之3的縣市，都曾有女性擔任首長的紀錄。

呂秀蓮表示，很早她就提倡婦女運動，致力推展「柔性」政治、外交，當選中華民國第一位女性副總統。陳亭妃過去4屆立委問政及為地方服務，每天從台南到台北還要上電視，趕高鐵來回，多年如一日令人感動，政治女力真的不輕鬆，但女力時代已來臨，勉勵陳亭妃要發揮女性特色問政，堅毅、努力、韌性，永不放棄。

呂秀蓮呼籲，4年前全國得票率第一的陳亭妃，必須由大家陪著她繼續往前衝，贏得台南的勝利、台灣的勝利。

呂秀蓮也說，過去戰爭百分之90以上都是男性發起的，現在共同的任務，是要「投資和平、預防戰爭」，女力時代已經來臨，不是要和男性競爭，是要發揮女性的特色包括智慧、慈悲及包容，台灣命運一半掌握在美國和大陸手中，每一個時段都充滿挑戰玄機，往壞講充滿危機，往好的是充滿契機，開始用女人的方式領導台灣，來改變過去很多錯誤。

呂秀蓮也分享一個月前完成白內障手術，開完刀後看得更清楚，顏色也更鮮艷，象徵台灣從威權一步一步改從貧窮到富裕，選後不可能停留在九二共識，也不要在統獨之間爭執，統獨之爭就像白內障，把我們的前途都遮住了，她提出雙兩岸關係不是要和中國吵架，而是要有信心，把危機化為轉機，不可能化為可能。

呂秀蓮也提到，台灣獨立是歷史的必須，不能怪民進黨，馬關條約後中國大陸和台灣就沒有關係了，中國承認這段歷史後就可以做鄰居，有敵國很危險，台灣努力和中國當遠親近鄰，有好鄰居大家都好，中國也要面對現實，「無冤無仇不能有戰爭」。 前副總統呂秀蓮（中）今天為台南市立委陳亭妃打氣，表示可順成達成5連霸，期盼下一步要入閣。記者吳淑玲／攝影 前副總統呂秀蓮（左二）今天為台南市立委陳亭妃加油打氣，表示可順成達成5連霸，並送葱「為台灣一起衝」，也聁盼她下一步要入閣。記者吳淑玲／攝影

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