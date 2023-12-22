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大陸今宣布恢復石斑魚輸入 邱臣遠呼籲交流對話取代抵制禁運
大陸昨天宣布中止ECFA部分關稅減讓，今天又宣布恢復石斑魚輸入。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，台灣總統選舉逼近，中共頻繁對我方經濟採取不同措施，挑起兩岸敏感神經，過度用政治操作兩岸經貿，只會引起台灣人民對中國的反感，也使兩岸不信任感增加。
邱臣遠表示，中國大陸日前指控台灣設貿易壁壘、昨天宣布中止ECFA的12項石化產品關稅減讓，都會提到要台灣堅持九二共識、反對台獨，他認為這要歸咎於目前兩岸無正常、官方溝通管道。
邱臣遠表示，樂見中國大陸恢復台灣石斑魚輸陸，希望中國消費者也能享用到台灣優質的農漁產品，彼此互利；經濟部、陸委會應做好相關訊息掌握，並致力減少在中國大陸市場的政治性障礙，尤其中共當局發布消息都非常臨時，唯有做好情報掌握，才能即時回應與因應，保障台灣農漁民與產業權益。政府和民間都應保持暢通的溝通管道，積極用交流對話取代抵制禁運。
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