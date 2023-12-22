布拉格槍擊15死 外交部：表達哀悼慰問、無我國人傷亡

外交部今表示，捷克當地時間21日下午3時左右在布拉格查理大學文學院校區發生槍擊事件，造成15人死亡（含槍手）、24人受傷，外交部長吳釗燮已代表總統蔡英文向捷克駐台代表史坦格（David Steinke）表達哀悼之意。

外交部指出，截至目前為止，該槍擊案並無造成我國人傷亡。駐捷克代表處已啟動緊急應變機制，並隨時與捷克警方保持密切聯繫。

外交部呼籲，國人在海外務必提高警覺，注意自身安全。國人在國外時如需急難救助，請撥打相關駐外館處緊急連絡電話，或請國內親友撥打免付費「旅外國人緊急服務專線」：0800-085-095，通知外交部緊急聯絡中心，以利即時提供協助。

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