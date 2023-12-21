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國土署：8年20萬戶社宅政策 明年底會超標達107%

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國土管理署今表示，「8年20萬戶」社會住宅政策到明年底不僅會達標，而且會超標達107%。本報資料照片
國土管理署今表示，「8年20萬戶」社會住宅政策到明年底不僅會達標，而且會超標達107%。本報資料照片

國土管理署今早聲明表示，直接興建的社會住宅現累積超過9萬4千餘戶，包租代管社會住宅今年11月有效契約數計6萬5千餘戶，預計明年底絕對達成直接興建12萬戶社會社宅目標和包租代管8萬戶目標，加總起來「8年20萬戶」社會住宅政策到明年底不僅會達標，而且會超標達107%。

國土署表示，今年12月底既有、新完工、興建中及待開工的社會住宅將達9萬4023戶，較去年底7萬1112戶增加2萬2911戶，超過行政院核定「社會住宅興辦計畫」112年度2萬戶的目標值，並已遍及全國22縣市。

而包租代管運用民間住宅資源及包租代管業者專業管理，協助一定所得以下或社會經濟弱勢者租屋，每季增加約7000戶媒合量能，預計明年能如期達至8年8萬戶目標。

國土署指出，明年底不僅會達到政策目標，而且預計直接興建社會住宅數12萬戶、包租代管有效契約數9萬3980戶，共計21萬3980戶，達成率為107%。

國土署並表示，內政部在上述目標即將達成之際，正擬定2025年到2032年住宅政策新目標，預計達成25萬戶直接興建社會住宅、25萬戶包租代管及50萬戶租金補貼，照顧不同族群的居住需求及居住權益，提供民眾多元選擇，落實更完整住宅政策，減輕國人居住負擔。

社會住宅 租金補貼

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