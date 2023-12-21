【專家之眼】貿易壁壘與介選

最近大陸商務部完成對於台灣貿易壁壘的調查，因無法接受我方長期限制大陸2509項產品進口，將會導致ECFA的存廢。對此，政府只是一味反駁，並稱此乃介選的惡劣手段，毫無解決問題的意向，確實過於簡單輕浮(simplistic)。

ECFA及其早收清單，對於台灣相關產業的助益良多，此乃前總統馬英九的重大貢獻，更是大陸對台灣的讓利。但自2016年民進黨執政以來，由於不接受九二共識，導致兩岸高層交流中斷，而政府一改以往糖衣毒藥的說法，繼續將ECFA當補藥，自然引發對岸的不滿。

早在今年4月就向我方提出異議，政府雖稱有意協商，卻依舊不接受九二共識，那就應該以外交部來處理大陸政策，又不願廢除陸委會，豈不天大的矛盾？協商的善意也只是打高空。而美方一再反對兩岸片面改變現狀，這也正是此一矛盾難解的重要原因，難道兩岸關係真要變成國際關係？民進黨是否進退維谷？

更進一步觀之，其實這也就是民進黨的苦肉計，故意以此得了便宜還賣乖的方式，以便讓北京出手後博得同情與選票。這種方式極為廉價，不但效果遞減，更以民眾的生計與利益為賭注，確實極不道德。

表面上，政府是在保障這2509項產品的生存，以免受到大陸的衝擊，但是除ECFA之外，未來台灣還是要向更廣大的外部市場開放，若不思積極產業升級與分散風險，將如何因應？況且以目前兩岸如此對峙與敵意的氛圍觀之，就算早收清單所影響台灣輸往大陸產品的分額比重只有9%，這也是政府一再忽視的重要原因，但光從政治層面衡量，台灣要加入RCEP與CPTPP的機會將更加渺茫。

由於兩岸關係錯綜複雜，任何高層的交往與協商，都帶有濃濃的政治味，這當然有待雙方展現誠意與建立互信，才有可能改善。若政府有意緩和兩岸關係，純屬經貿的ECFA其實是比較不敏感的切入點。以當前民進黨政府的政策觀之，兩岸之間根本見不到任何樂觀的因素，敵意螺旋不斷深化運轉。若是賴蕭配勝選，勢必也只會獲得少數民眾的支持，台灣與兩岸的前途確實堪慮，尤其是年輕人與相關產業的從業人員你們準備好了嗎？

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