影／秋鬥遊行24日舉行 訴求「終結綠色恐怖 反惡政、反貪腐、要和平」
勞工團體等上午在中正紀念堂自由廣場牌樓前舉行秋鬥記者會，建築師謝英俊將在廣場搭建三座印地安Tepee帳篷，象徵用最原始的方法占領和抵抗，這三座帳篷在24日遊行時轉換為27組出殯橫幡，構成近兩百公尺的「為綠色恐怖送葬」隊伍。
社運書法家高偉凱在現場揮毫書寫民進黨罄竹難書惡政，反空汙、護藻礁的行為藝術家曾啓明將延續反空汙行動時啟動的「MADE ( ) IN TAIWAN」計畫，在廣場Tepee帳棚下進行五整天的馬拉松式惡政貪腐史實。
今年秋鬥主題為：「罄竹難書：終結綠色恐怖—反惡政、反貪腐、要和平」，控訴：貧富階級對立、兵凶戰危罪行、民不聊生惡化、環境資源掠奪、民主體制崩毀。
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