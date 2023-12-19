影／秋鬥遊行24日舉行 訴求「終結綠色恐怖 反惡政、反貪腐、要和平」

勞工團體等上午在中正紀念堂自由廣場牌樓前舉行秋鬥記者會，建築師謝英俊將在廣場搭建三座印地安Tepee帳篷，象徵用最原始的方法占領和抵抗，這三座帳篷在24日遊行時轉換為27組出殯橫幡，構成近兩百公尺的「為綠色恐怖送葬」隊伍。

社運書法家高偉凱在現場揮毫書寫民進黨罄竹難書惡政，反空汙、護藻礁的行為藝術家曾啓明將延續反空汙行動時啟動的「MADE ( ) IN TAIWAN」計畫，在廣場Tepee帳棚下進行五整天的馬拉松式惡政貪腐史實。

今年秋鬥主題為：「罄竹難書：終結綠色恐怖—反惡政、反貪腐、要和平」，控訴：貧富階級對立、兵凶戰危罪行、民不聊生惡化、環境資源掠奪、民主體制崩毀。 勞工團體等上午在中正紀念堂自由廣場牌樓前舉行秋鬥記者會，表達秋鬥主題為：「罄竹難書：終結綠色恐怖—反惡政、反貪腐、要和平」，控訴：貧富階級對立、兵凶戰危罪行、民不聊生惡化、環境資源掠奪、民主體制崩毀。記者曾學仁／攝影 勞工團體等上午在中正紀念堂自由廣場牌樓前舉行秋鬥記者會，社運書法家高偉凱（圖）在現場揮毫書寫民進黨罄竹難書惡政。記者曾學仁／攝影 勞工團體等上午在中正紀念堂自由廣場牌樓前舉行秋鬥記者會，反空汙、護藻礁的行為藝術家曾啓明（中）延續反空汙行動在廣場下「MADE ( ) IN TAIWAN」。記者曾學仁／攝影 勞工團體等上午在中正紀念堂自由廣場牌樓前舉行秋鬥記者會，表達秋鬥主題為：「罄竹難書：終結綠色恐怖—反惡政、反貪腐、要和 平」，控訴：貧富階級對立、兵凶戰危罪行、民不聊生惡化、環境資源掠奪、民主體制崩毀。記者曾學仁／攝影 勞工團體等上午在中正紀念堂自由廣場牌樓前舉行秋鬥記者會，反空汙、護藻礁的行為藝術家曾啓明（圖）延續反空汙行動在廣場下「MADE ( ) IN TAIWAN」。記者曾學仁／攝影

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