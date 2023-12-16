拜登任內第十二度 美軍售3億元指管系統 外交部表感謝

外交部今表示，收到美國政府的正式通知，美方行政部門已通知國會，將對台灣出售總價值約3億美元的「戰術數據鏈路暨聯戰指管系統」，包括裝備、訓練、技術支援等內容。外交部對此表示高度歡迎，並感謝美國政府持續依據「台灣關係法」及「六項保證」，落實對台灣的安全承諾。

外交部指出，這是拜登政府自2021年上任以來，第十二度對台軍售，持續實踐近年來對台軍售常態化的政策，展現美國政府對台灣國防需求的高度重視，協助我國及時獲取防衛所需裝備，提升國防戰力與嚇阻能力。

外交部重申，面對中國持續的軍事擴張與挑釁行徑，台灣將致力提升自我防衛能力，以守護國土、捍衛人民及自由民主的生活方式。同時也將持續深化台美緊密的安全夥伴關係，以共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，確保台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

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