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管中閔幼兒園身影曝光 網追憶有禮義廉恥、尊師重道的時代
台大前校長管中閔昨（14）日在臉書PO出一張自己在幼稚園畢業時的全班大合照，表示這是在演講後，同事給他看的老照片，讓他確定自己是政大實小幼稚園第二屆的畢業生，還透露給他照片的同事是小學同班同學的妹妹，讓他大呼難得之際，也賣出關子，要大家猜猜合照中哪位是「小管爺」。
從管中閔PO出的幼稚園畢業合照中，全班共21位小朋友，身穿幼兒園制服，每人還在衣服的左上角別上一朵花，並手持幼兒園畢業證書；而站在後方的4位教職員，有兩位老師身著傳統旗袍服飾，另一名女老師則著襯衫，唯一一位男教師也以白色襯衫出席拍照儀式，教室內的窗戶縫隙，還明顯看出有不少小朋友的小手抓緊窗櫺，也興奮地參與拍照，成為意外入鏡的一群孩子。
該幀老照片PO出後，不少網友參與線上大猜謎，有許多人猜出哪位是幼兒園時期的管中閔，認為前排右5的那位孩子神韻最像管中閔；也有人發現後排右二的女老師陳錦，後來成為政大實小校長。
該幀老照片引來網友追憶起那個年代的回憶，感嘆：「這是一張攝於有禮義廉恥+尊師重道時代的照片，Good old days」、「這幀畢業照真是難得」、「每個都好有當年樸實無華的時代氣韻喔！」、「三位女老師那是當年流行的髮型嗎？」。
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