聽新聞
test
0:00 / 0:00

兌現賴清德政見…中央蓋社宅 向地方要地

聯合報／ 政治中心、都會地方中心記者／連線報導
內政部昨宣布，各縣市辦理區段徵收及市地重劃時，應留設百分之三到五的土地供社宅使用，並專案讓售給中央；新北、台中等直轄市表示「已經在做了」。本報資料照片
內政部昨宣布，各縣市辦理區段徵收及市地重劃時，應留設百分之三到五的土地供社宅使用，並專案讓售給中央；新北、台中等直轄市表示「已經在做了」。本報資料照片

民進黨總統候選人賴清德先前喊出當選推動一百萬戶社宅政見，內政部昨在行政院會報告社宅精進措施，除呼應賴清德政見，要在民國一二一年達成一百萬戶社宅，國土署署長吳欣修表示，未來將要求各縣市辦理區段徵收及市地重劃時，直轄市應留設百分之五、其餘縣市應留設百分之三土地供社宅使用，並專案讓售給中央興辦社宅。

「規畫社宅用地 地方已在做了」

包括新北、台中、桃園、台南各都昨天表示，已有多處整體開發區，在都市計畫階段規畫社宅用地，「地方已經在做了」，樂見中央願對居住正義議題跨出前瞻的一步。

內政部昨報告「推動社會住宅成果與提升社宅用地供給精進措施」，預期明年底可達成廿萬戶社宅目標，下階段社宅以民國一二一年達成一百萬戶為目標。內政部次長花敬群表示，其中有廿五萬戶為直接興建社宅，廿五萬戶為包租代管社宅，另五十萬為租金補貼，加起來共一百萬戶。

國土署長吳欣修另提八年住宅政策新目標，他表示，已擬定一一四年至一二一年，將擴大土地盤點及精進配套措施，並要求縣市透過區段徵收、市地重劃做整體開發時，直轄市應留設百分之五、其餘縣市應留設百分之三土地供社宅使用，並專案讓售中央蓋社宅。

蔡英文總統八年社宅目標新建十二萬戶、包租代管八萬戶。賴清德的政見是未來八年蓋十三萬戶、包租代管十七萬戶，租金補貼每年五十萬戶，蔡賴合計一百萬戶。行政院長陳建仁昨表示，內政部三年前啟動「中央主導，地方配合」模式，預期一一三年底可達成廿萬戶社宅目標。未來都更及大眾運輸開發的「容積獎勵」及「增額容積」，也須優先供社宅使用。

新北：央北、塭仔圳 率先蓋社宅

新北城鄉局表示，新店央北區及新泰塭仔圳整體開發時，就率先畫設社福設施用地興建社宅及其他公益設施，市府也曾多次發文，舉辦論壇時也建議中央比照辦理，除可增加用地無償取得，更可將重劃盈餘款用來蓋社宅等，落實土地漲價歸公、加速社宅興建，可惜中央只採納部分建言。桃園、台中、台南市府近來也有相關作為，並樂見中央確立社宅用地取得方式。

社宅 內政部 賴清德 租金補貼 區段徵收 蔡英文 花敬群 陳建仁 居住正義

延伸閱讀

社宅抽籤「備取1變備取14」遭疑被動手腳 盧秀燕：測試烏龍、已處分

蓋社宅成本高！桃市府將修法 鼓勵建商捐基金獲容積獎勵

國土署：雙北社宅遲滯 應以行動證明居住正義決心

綠營諷侯提青年購屋政策不如蓋社宅 新北市府：早已規畫

相關新聞

兌現賴清德政見…中央蓋社宅 向地方要地

民進黨總統候選人賴清德先前喊出當選推動一百萬戶社宅政見，內政部昨在行政院會報告社宅精進措施，除呼應賴清德政見，要在民國一...

居住正義跳票 還玩收割老招

為解決弱勢與青年居住需求，蔡英文總統上任時開出八年蓋廿萬戶社宅，但七年半過去了，社宅僅完成九萬戶，賴清德八月繼續高喊「百...

陳揆挺中捷綠線延伸 盧秀燕感謝 「藍線更迫切」

行政院長陳建仁昨表態支持台中捷運綠線北延大坑、南延彰化案，並表示政院的立場是附條件（配合彰東擴大都市計畫）一次核定，請國...

投資青年健康 國民黨：落實世代正義、專業進入國會

少子化、高齡化夾擊，家庭醫療負擔日趨沈重，青壯年世代首當其衝。根據調查，台灣逾9成青壯年認為醫療費用負擔沈重。今天「20...

片山和之：日本歡迎台灣加入CPTPP 雙方持續努力合作

新任日本駐台代表片山和之今天出席就任酒會時表示，台海和平穩定對國際社會而言不可或缺，台灣是日本重要經濟夥伴，擁有的半導體...

接見崇越論文大賞獲獎者 蔡總統：內容可作為施政參考

蔡英文總統今天接見第16屆（2023）崇越論文大賞特優及優等論文得獎博碩士生及主辦單位，她表示，政府推動高等教育深耕計畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。