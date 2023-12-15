兌現賴清德政見…中央蓋社宅 向地方要地

民進黨總統候選人賴清德先前喊出當選推動一百萬戶社宅政見，內政部昨在行政院會報告社宅精進措施，除呼應賴清德政見，要在民國一二一年達成一百萬戶社宅，國土署署長吳欣修表示，未來將要求各縣市辦理區段徵收及市地重劃時，直轄市應留設百分之五、其餘縣市應留設百分之三土地供社宅使用，並專案讓售給中央興辦社宅。

「規畫社宅用地 地方已在做了」

包括新北、台中、桃園、台南各都昨天表示，已有多處整體開發區，在都市計畫階段規畫社宅用地，「地方已經在做了」，樂見中央願對居住正義議題跨出前瞻的一步。

內政部昨報告「推動社會住宅成果與提升社宅用地供給精進措施」，預期明年底可達成廿萬戶社宅目標，下階段社宅以民國一二一年達成一百萬戶為目標。內政部次長花敬群表示，其中有廿五萬戶為直接興建社宅，廿五萬戶為包租代管社宅，另五十萬為租金補貼，加起來共一百萬戶。

國土署長吳欣修另提八年住宅政策新目標，他表示，已擬定一一四年至一二一年，將擴大土地盤點及精進配套措施，並要求縣市透過區段徵收、市地重劃做整體開發時，直轄市應留設百分之五、其餘縣市應留設百分之三土地供社宅使用，並專案讓售中央蓋社宅。

蔡英文總統八年社宅目標新建十二萬戶、包租代管八萬戶。賴清德的政見是未來八年蓋十三萬戶、包租代管十七萬戶，租金補貼每年五十萬戶，蔡賴合計一百萬戶。行政院長陳建仁昨表示，內政部三年前啟動「中央主導，地方配合」模式，預期一一三年底可達成廿萬戶社宅目標。未來都更及大眾運輸開發的「容積獎勵」及「增額容積」，也須優先供社宅使用。

新北：央北、塭仔圳 率先蓋社宅

新北城鄉局表示，新店央北區及新泰塭仔圳整體開發時，就率先畫設社福設施用地興建社宅及其他公益設施，市府也曾多次發文，舉辦論壇時也建議中央比照辦理，除可增加用地無償取得，更可將重劃盈餘款用來蓋社宅等，落實土地漲價歸公、加速社宅興建，可惜中央只採納部分建言。桃園、台中、台南市府近來也有相關作為，並樂見中央確立社宅用地取得方式。

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