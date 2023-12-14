投資青年健康 國民黨：落實世代正義、專業進入國會

少子化、高齡化夾擊，家庭醫療負擔日趨沈重，青壯年世代首當其衝。根據調查，台灣逾9成青壯年認為醫療費用負擔沈重。今天「2023投資健康 接軌國際」論壇「投資年輕世代」環節中，病友團體與政黨青年團針對提升健康投資、落實世代正義進行對話。

台灣年輕病友協會劉桓睿表示，全體國民的健康都應該受到重視，每年因癌症死亡的人數超過5萬人，民進黨政府提出2030年降低癌症死亡率三分之一，必須從疾病早期發現做起，對於晚期癌症，則要給予創新治療，讓病友能有康復機會，呼籲政府提高健康投資。

國民黨青年團執行長鄧凱勛表示，站在青年觀點看待醫療政策，託付專業是一大重點，有專業立委進入國會，決定健保財務分配、GDP占率等，才能對國家有益。國民黨提出不分區名單中，包括不孕症權威、知名醫師、心理師等，從健康、醫療至心理健康，都能為青年建設更完備、堅韌的安全網。

在世代正義方面，鄧凱勛說，國民黨主張提高財務來源的同時，也要有配套措施，比照所得稅級距等方式，避免世代間的剝奪、對立。

劉桓睿也提到，目前健保保費制度以薪資所得級距作為標準，財源主要來自受薪階級，但許多資產掌握在非受薪階級手上，從世代正義觀點出發，政府應思考如何從這群人手上取得更多資源，才是更有價值的方向。

癌症希望基金會副執行長嚴必文表示，基金會接到許多年輕癌症病友辛酸故事，根據去年的癌症帳單調查，超過2成癌症病人自費超過百萬。國外資料顯示，「財務毒性」已對年輕癌友造成極大衝擊，他們缺乏社會應援，在治療過程中面臨心理衝擊、財務困境，比高齡癌友承擔更多困擾，政府應該給予支持。

民進黨青年部主任阮俊達表示，病友團體提出癌症新藥基金，各黨紛紛參考，民進黨亦將其列入政策中。近期關於健保點值過低、護理人才缺口等困境有很多討論，民進黨執政8年，政策有所推進，但也有檢討空間，未來不論選舉結果如何，都會仰賴專業人士，持續努力。

商品推薦