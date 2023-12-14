新書揭2007年任駐美代表處境 吳釗燮批扁政府：美國人對我一陣抱怨

鏡文學今舉辦「時代如何轉了彎：蔡英文與台灣轉型八年」新書發表會，書中內容除了細數蔡政府重大決策，也提到外交政策，外交部長吳釗燮並在書中小小批評了扁政府當年的兩岸方針，指美方當年非常頭痛。

書中內容指出，吳釗燮曾在2007年民進黨執政時擔任中華民國駐美代表，他回憶當是的情況是，「2007年阿扁為了國內的威望，會故意去衝撞中國，我們跟布希政權關係處得非常不好。」

他進一步指出，「我到美國的第一天，美國人劈里啪啦對我就是一陣抱怨，說你們台灣政府怎樣又怎樣。我心想駐美代表這麼難做，難怪沒人想當。很難想像台灣現在和美國的關係這樣水乳交融。」

吳釗燮並在書中稱讚蔡英文總統的外交手腕說，「小英總統跟美方的談判，就讓他們覺得說，這個人的領導是很謹慎、很穩定，而且可以預期，她不魯莽，不會出亂子。上任後，她種種行為會不斷強化形象，這對美國人來講，她就是一個非常好的夥伴，對台美關係的融洽絕對是非常重要的因素。」

吳釗燮也舉例說，蔡英文總統2015年至華府訪問，吳釗燮於華府僑宴上台致詞，指這一次華府訪問非常成功，反被蔡總統糾正說，「不能講成功，要講順利。」

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