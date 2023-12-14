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因非核家園不能談能源轉型 李貴敏：這種政府不要也罷

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委李貴敏。圖／取自李貴敏臉書
國民黨立委李貴敏。圖／取自李貴敏臉書

德國看守協會、新氣候研究所與氣候行動網絡等單位在12月8日於聯合國氣候大會（COP28）公布2024年「氣候變遷績效指標」，（CCPI）顯示，台灣已連續兩年位居倒數第七；位居本屆後段班。國民黨立委李貴敏認為，世界多國討論重啟核電，台灣卻在非核家園神主牌下，不能碰觸該議題，無法理性科學討論能源轉型，這樣的政府不要也罷。

李貴敏說，據分析評比四項指標顯示，台灣在再生能源發展、氣候政策的評比成績為「差」，溫室氣體排放及能源使用則是「非常差」。

雖然在COP28開會期間，許多國際環境組織都公布了國家及地區減碳成績，評比標準及結果也未必相同；但政府官員理應本著「聞過則喜」的態度，虛心接受並檢討改進，以強化我國的國際競爭力，並為地球盡一份心力。

李貴敏說，還記得國發會曾於2022年3月公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，明訂我國要與世界各國齊步。只是大方向說的頭頭是道，怎麼做卻避而不談，缺乏具體明確的執行方案。以至於連經濟部都認証2025年再生能源發電占比20％政策目標無法達標。

李貴敏表示，與此同時，已有多國對核能發電重新評估，像日本在福島核災後，日本33座核電廠全停機，近年來卻已有11座反應爐重新運轉、併聯發電；美國也讓加州核電廠兩座機組可在執照到期後繼續運轉，英國電力營運商EDF也宣布，兩座核電機組運轉年限，將由原訂的2024年延長2年到至少2026年。此外，美、法、日本都已有實驗型的核融合電廠，小模組反應爐也發展迅速。

李貴敏指出，但在民進黨「非核家園」神主牌堅持下，這些都是不能碰觸的議題。就連現任行政院長陳建仁說「核電是綠電」，第二天就被自己的閣員打臉。在這樣的氣氛下，又無法將再生能源發電佔比提高，導致缺電問題始終無解，這樣還能以科學的態度來探討能源轉型的問題嗎？這個只會信口雌黃、製造問題的政府，真的是不要也罷。

李貴敏 核電 非核家園 COP28 再生能源

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