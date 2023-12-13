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謝武樵退休回鍋接任次長 外交部：無縫接軌

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
圖為前駐英代表謝武樵。記者黃義書／攝影
圖為前駐英代表謝武樵。記者黃義書／攝影

總統府今發布總統令，任命前駐英代表謝武樵出任外交部政務次長，原政務次長李淳，目前已轉任駐歐盟兼駐比利時代表。對此，外交部表示，謝武樵是資深優秀外交人員，再次擔任政務次長，將是無縫接軌。

自從前駐美代表蕭美琴返台參選後，外交部人事大變動，原駐歐盟兼駐比利時代表俞大㵢接任駐美代表，原外交部政務次長李淳則調任駐歐盟兼駐比利時代表；總統府日前才宣布駐英國特任代表謝武樵退休，但今日又發出總統令指出，外交部政務次長一職由謝武樵接任。

外交部表示，謝武樵擔任駐英國代表已逾三年，此次是業務正常輪調回國，並表示，謝武樵是資深優秀外交人員，對外交部工作嫻熟，再次擔任政務次長襄助外交部部務將是無縫接軌。

外交部 俞大㵢 李淳

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