【重磅快評】阮昭雄升頭等艙 消失的20萬元及政風

僑委會副委員長阮昭雄今年3月在臉書PO出差到巴西聖保羅的「阿聯酋頭等艙」機票，引發爭議，阮急刪文道歉。藍營今天質疑廠商替阮升等是否為受賄？阮指機位升等是旅行社善意，廠商則說並未出錢，將對指控者提告；各方吵得熱鬧，但早該清查的政風單位卻文風未動，對比高市府政風處積極涉入未列職掌業務的查賄及選情蒐報，成了鮮明對比。

國民黨立委參選人林國春指控，僑委會副委員長阮昭雄出訪時接受長期與民進黨政府合作的旅行社協助升等頭等艙，價差20萬元。旅行社回應，當天經濟艙超賣，阮昭雄身材高卻被夾在中間，旅行社詢問航空公司可否幫忙升等，「不要讓人家覺得堂堂一個中華民國官員出去，被壓榨成這個樣子」，但業者並未出錢。

一番說詞看似合理，但箇中卻夾雜不少爭議。首先，阿聯酋官網來回機票價格的頭等艙為31萬5900元，而經濟艙為10萬8649元，兩者價差逾20萬元。一般人都可以認知，阮昭雄身為僑委會副委員長，具有公務員的身分，收受這20萬元的利益可能會有法律問題。

阮昭雄在臉書PO文後急刪並道歉，顯然是事後認知這樣做是有問題。但是，公務員收受不正利益在法律上屬既成犯，即使事後刪文道歉也無法改變。

第二個問題是，僑委會的政風單位顯然失職。政風機構人員設置管理條例中有兩項職掌，一是機關有關之貪瀆與不法事項之處理，另一是對於具有貪瀆風險業務之清查。機位升等事件發生後，政風單位就應該本於職責清查，何況3月28日還有人向法務部提出檢舉，大半年過去了，政風單位沒有動靜，是要吃案嗎？法務部也沒有督促，是要放水嗎？

第三個問題是，依現行規定，次長級的公差行程應搭商務艙，阮昭雄在巴西聖保羅那次行程的前半段是買經濟艙，結果卻是搭頭等艙，連升兩級，不談廠商的好意，目前國際航線頭等艙比商務艙高級，經濟艙乘客時有機會免費升等至商務艙，但想升等至頭等艙必須全額付費或使用飛行常客獎勵計畫。阮昭雄升等是用那一個方式辦理？

如果業者認為阮昭雄坐經濟艙是被「壓榨」，居中協調航空公司免費升級商務艙，或許爭議沒那麼大，因為實務上並不少見。但連跳兩級坐到必須全額付費的頭等艙，這就不是僅僅觀感問題而已，廠商說沒有付錢，阮昭雄也說未浪費公帑，難道這筆錢是阿聯酋自己吸收嗎？

經濟艙升等頭等艙的事件已經過了八個多月，如果政風單位早早進行清查，也許早已還阮昭雄一個「清白」，今天在野陣營就沒有文章可做，偏偏高市府政風處才剛剛完美演繹政風單位如何東廠化，政風單位只辦藍白不辦綠的印記已難抹去。

業者嗆告指控者，但經濟艙升等頭等艙的20萬元差價總是有人去埋單，阮昭雄沒有付，廠商也說沒有，但阮昭雄確實接受了可以換算價格的頭等艙服務，並不是一句 「我跟旅行社完全不認識」一語可以帶過，更別說廠商長期做僑委會的生意了。

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