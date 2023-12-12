瓜國總統就職恐生變 外交部：盼在民主機制下和平解決

中美洲友邦瓜地馬拉今年總統大選，阿雷巴洛（Bernardo Arévalo）在第二輪決選勝出，預定明年1月14日就職，瓜國檢察機關稱選舉無效，就職恐生變數。外交部表示，盼瓜國在民主體制下平和解決爭議，續依憲法規定於明年完成政權移交。

瓜地馬拉今年6月25日舉行總統大選首輪投票，代表中間左派種子黨的阿雷巴洛，主打反貪腐獲得選民青睞，進入第二輪決選，以六成得票率擊敗前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）贏得勝利。

最高選舉法院隨後一度應檢方聲請，將種子黨暫時停權；9月檢方突襲搜索選務機構、查扣部分選票與最高選舉法庭部分資料，引發美國等民主國家譴責。11月檢方再出招，要求撤銷阿雷巴洛的豁免權，要求他上法庭受審。

外交部表示，已注意到瓜地馬拉法務部於當地時間12月8日，提出將撤銷總統當選人阿雷瓦洛的司法豁免權，及選舉無效等相關情形。

對於瓜國政府8日發布聲明強調尊重大選結果，以及在美洲國家組織(OAS)派員陪同下，12月6日與候任政府交接團隊完成各部門業務交接程序，外交部表達肯定。

外交部說，民主是國際社會成員共同遵循的普遍原則，外交部將持續關注瓜地馬拉政情發展，盼瓜國在民主體制下平和解決爭議，持續依照憲法規定時程於明年1月14日順利完成政權移交。

我國是否派官員出席就職典禮，外交部表示，將循前例規畫，適時對外說明。

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