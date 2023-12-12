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辦藍白不辦綠？高市政風處挨轟「東廠」

聯合報／ 記者張議晨王昭月吳慧芬宋原彰／高雄報導
高雄市第六選區立委侯選人郭倍宏昨率競選團隊與支持者，到高雄市政府抗議「市府變競總，政風處變東廠」。記者宋原彰／攝影
高雄市第六選區立委侯選人郭倍宏昨率競選團隊與支持者，到高雄市政府抗議「市府變競總，政風處變東廠」。記者宋原彰／攝影

網路流傳高雄市政府政風處「查賄」公文，指大高雄補教暨履保協會理事長劉秀鳳假藉七十大壽名義，幫民眾黨總統候選人柯文哲助選，有賄選疑慮；國民黨高雄市議員邱于軒昨赴地檢署告發，指當天民進黨立委許智傑林岱樺均到場，按政風處邏輯，兩人不也構成賄選？政風恐有瀆職疑慮，盼檢調查明。

根據網路流傳的政風處「查賄」公文，上頭載明劉秀鳳今年九月二日舉辦七十大壽宴席，在高雄林皇宮席開廿桌，除招待飲宴外，還致贈高檔哈密瓜禮盒，尋求與會者支持柯文哲，雖柯未到場，但也有錄製影片祝壽，行為已符合法務部賄選行為樣態。

該公文除點名劉秀鳳透過餐宴為柯助選外，還稱喜樂島聯盟立委候選人郭倍宏競選活動疑似發放「走路工」，函中直請高雄地檢署查察賄選。

邱于軒質疑，市府政風處監控柯文哲、非綠陣營里長，柯文哲當日未現身劉姓社團負責人壽宴，只錄影片祝壽，竟被政風處質疑賄選，但當天許智傑、林岱樺人都到場，卻完全沒事，十分荒謬。

邱于軒還拿出許、林二人出席該場壽宴的畫面，指若以政風處邏輯，許、林兩人出席壽宴，林還高歌幫劉理事長祝壽，是否代表兩人也涉嫌賄選？且當天壽宴，高雄市政府社會局長謝琍琍、教育局副局長黃盟惠也在其中，這才是政風應調查的重點。

邱說，高市府政風處何時變成「東廠」爪牙，辦白辦藍不辦綠，明知有罪而不辦，涉嫌瀆職，明知無罪而羅織罪名構陷他人，這也是涉嫌瀆職；她呼籲檢調，不要放任疑似賄選行為的人不辦，反而監控非公職的候選人。

民眾黨不分區立委候選人黃國昌日前批評，高市府政風處敢丟這種東西出來，「既蠢且壞」。

高雄市政府政風處副處長陳建利表示，政風是依相關規定辦理，執行反賄宣導等任務，並未針對特定候選人。林岱樺則反擊，稱壽宴邀請函即表明謝絕禮品，她到場時已近尾聲，簡要祝賀後停留約十五分鐘，便匆匆離去，何來賄選一事。

林岱樺表示，邱于軒大肆捕風捉影，將她祝賀美意曲解成「行賄」，浪費司法資源；許智傑指出，當天是幫好友祝壽，沒待多久就離開，在場也有國民黨籍的人士，不可能有賄選問題，希望國民黨不要胡亂指控。

郭倍宏昨發動上百名支持者到高雄市政府，抗議市府政風處、高雄地檢署對他進行監控，怒轟「市府變競總，政風處變東廠」，還動用資源輔選他的對手民進黨立委候選人黃捷，要求市長陳其邁下台負責。市府表示，查察賄選是檢警例行業務，與市府其他單位不相關；高雄地檢署則回應，尊重民眾表達意見的權利。

郭倍宏發聲明指出，高雄市政府政風處假藉查賄之名對民眾監控，經國民黨踢爆，才知自己成了最大受害者，「我們不禁要問，在民主社會的台灣，是誰給予公務單位這麼可怕的權力，膽敢如此恣意妄為？」

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