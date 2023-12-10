COP28氣候峰會 11友邦接力為台灣發聲

聯合國氣候變化綱要公約第28屆締約方大會（UNFCCC COP28）11月30日在杜拜開幕，外交部指出，我國友邦包括海地、貝里斯、馬紹爾群島、瓜地馬拉，及諾魯等國，皆在12月9日的高階會議為台灣執言，聲援我國。外交部表達誠摯感謝。

外交部表示，海地環境部長James Cadet，貝里斯永續發展、氣候變遷暨災害風險管理部長Orlando Habet，馬紹爾群島天然資源暨商務部長John Silk，瓜地馬拉環境暨天然資源部次長Marco Vinicio Ochoa Galindo以及諾魯氣候變遷部次長Reagan Moses等5友邦部長，在高階會議為我執言。

外交部指出，這是繼上周巴拉圭、帛琉、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、吐瓦魯以及史瓦帝尼等友邦元首在氣候行動峰會（World Climate Action Summit）為我執言後，再度有友邦為我仗義執言，外交部對於11個友邦接力以實際行動聲援我國，支持台灣參與國際氣候治理機制表達誠摯感謝。

海地環境部長James Cadet發言指出，我們藉此機會見證台灣人民為因應氣候變遷展現出的奉獻精神和與使命感。貝里斯永續發展、氣候變遷暨災害風險管理部長Orlando Habet說，讓中華民國（台灣）以專業，務實，有貢獻方式參與聯合國氣候變化綱要公約進程。

馬紹爾群島天然資源暨商務部長John Silk表示，我們支持台灣以觀察員身分參與聯合國氣候變化綱要公約，同時呼籲各方支持台灣參與。台灣人民享有與其他國家人民相同權利，不應被遺落，他們的貢獻也不應被忽視。 瓜地馬拉環境暨天然資源部次長Marco Vinicio Ochoa Galindo指出，台灣透過國際合作計畫，為瓜地馬拉強化氣候變遷調適和韌性措施做出貢獻，為此我們支持台灣能夠參與這個重要的國際機制。

諾魯氣候變遷次長Reagan Moses說，感謝台灣啟動提供給四個開發中太平洋島國的公正轉型基金。台灣是諾魯長期且重要夥伴，共同因應日益加劇的氣候變遷影響。

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