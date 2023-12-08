綠營指朱侯搞抹黑產業鏈 曾銘宗反嗆：民進黨網軍危害社會

「Lin bay 好油」版主林裕紘與國民黨前黨工許哲賓日前自導自演恐嚇案，檢方近日將偵結起訴，民進黨點名國民黨主席朱立倫及總統參選人侯友宜，把國民黨政策會當作抹黑產業鏈，應為此事道歉。國民黨團總召曾銘宗反批，網軍側翼危害社會最嚴重者是民進黨，斑斑可考，切勿抹黑，否則將提告。

曾銘宗說，1450、網軍側翼的鼻祖，以及廣大網軍的攻擊，皆是來自民進黨，而且是經過賴清德認證的。民進黨總統參選人賴清德2019年進行民進黨內總統初選時，還說民進黨網軍不要修理他。

曾銘宗指出，網軍側翼危害社會最嚴重者是民進黨，斑斑可考，請民進黨發言人講之前先捫心自問，誰的網軍危害社會最為慘烈，試問敢去質疑自家黨主席、總統參選人嗎？國民黨也沒有網軍，Linbay好油依法起訴都尊重，呼籲民進黨不要刻意抹黑，若亂講話，將依法提告。

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