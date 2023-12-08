立院三讀 職能治療師可非以疾病治療為目的執行業務
立法院院會今三讀通過「職能治療師法部分條文」修正，明定職能治療師執行業務，應依醫師開具之診斷、照會或醫囑 ，但非以疾病治療為目的者不在此限。此外，職能治療師得採通訊方式執行業務，其相關方法由中央主管機關定之。
在此次修法前，職能治療師法需醫囑才可執行長照、社區服務項目，否則恐觸法，因此朝野多呼籲放寬，此次修法後，「職能治療師法第12條」明定放寬，讓職能治療師可非以疾病治療為目的執行業務。
此外此次修法也明定，職能治療師執業以一處為限，但經中央主管機關認可處所間的支援或經事先報准者，不在此限。
民進黨立委吳玉琴的修法提案說明指出，「職能治療師法」制定後，「職能治療師業務範圍」至今二十餘年間，並無實質修正或調整，但隨著社會變遷、多數民眾對於自身健康之關注亦不再只侷限於疾病的治療，且也有各類法規涵蓋職能治療師的專業角色。
吳玉琴提案說明也指出，能治療師的專業發揮場域，不再只侷限於醫療機構中，也不再只侷限於疾病治療，因此此次修法令職能治療師得以符合社會所需執行其專業業務，藉此提升民眾獲得職能治療服務可近性，促進民眾健康與生活品質。
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