快訊

愛喝手搖不愛喝水？20歲女腎臟驚見「3百多顆結石」嚴重腎水腫

「那不是我們同學嗎？」 美槍擊死亡教授來自台灣 海大校友震驚

中南海「聽床師」？解讀外媒獨家「秦剛已死」

立院三讀 職能治療師可非以疾病治療為目的執行業務

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導

立法院院會今三讀通過「職能治療師法部分條文」修正，明定職能治療師執行業務，應依醫師開具之診斷、照會或醫囑 ，但非以疾病治療為目的者不在此限。此外，職能治療師得採通訊方式執行業務，其相關方法由中央主管機關定之。

在此次修法前，職能治療師法需醫囑才可執行長照、社區服務項目，否則恐觸法，因此朝野多呼籲放寬，此次修法後，「職能治療師法第12條」明定放寬，讓職能治療師可非以疾病治療為目的執行業務。

此外此次修法也明定，職能治療師執業以一處為限，但經中央主管機關認可處所間的支援或經事先報准者，不在此限。

民進黨立委吳玉琴的修法提案說明指出，「職能治療師法」制定後，「職能治療師業務範圍」至今二十餘年間，並無實質修正或調整，但隨著社會變遷、多數民眾對於自身健康之關注亦不再只侷限於疾病的治療，且也有各類法規涵蓋職能治療師的專業角色。

吳玉琴提案說明也指出，能治療師的專業發揮場域，不再只侷限於醫療機構中，也不再只侷限於疾病治療，因此此次修法令職能治療師得以符合社會所需執行其專業業務，藉此提升民眾獲得職能治療服務可近性，促進民眾健康與生活品質。

治療師 吳玉琴 主管 立法院

延伸閱讀

政院版與立委版歧見大 《最低工資法》立院延至下周表決

立院初審 傳播營養健康飲食假消息每次最重罰30萬

民團批衛福部心健司恍如「低體重新生兒」 3大黨代表回應

推動40年 營養專法今通過立院初審

相關新聞

林北好油案將偵結 民進黨：抹黑產業鏈立刻道歉

「Linbay好油」版主林裕紘與國民黨工許哲賓自導自演恐嚇案，北檢將起訴。民進黨發言人張志豪表示，這起事件從林裕紘發文稱...

林又昌參訪八里宮廟 宣達2500萬宮廟補助

內政部長林右昌今上午至新北市八里紫皇天乙真慶宮參訪，因內政部去年9月成立宗教及禮制司，並刻正推動宗教團體不動產處理暫行條...

暗網兜售監聽資料 國民黨團：怕國人得知非法監聽？

網上出現兜售情治單位掛線監聽資料，法務部回應資料是假的。國民黨團今上午舉行記者會，質疑蔡政府一味以文件出現簡體字，咬定是...

鄭文燦：中國介入選舉方法多 台灣民主自己決定

國台辦近期邀請台商舉辦座談，鼓勵台商明年踴躍回台投票，支持特定政黨，行政院副院長鄭文燦回應表示，中國介入選舉的方法很多，...

立院三讀 職能治療師可非以疾病治療為目的執行業務

立法院院會今三讀通過「職能治療師法部分條文」修正，明定職能治療師執行業務，應依醫師開具之診斷、照會或醫囑 ，但非以疾病治...

殯葬管理條例修正案三讀 殉職警消免費使用公立殯葬設施

立法院院會今三讀通過「殯葬管理條例增訂第21條之2條文」與「殯葬管理條例部分條文」修正，明定殉職警察、義勇警察、民防人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。