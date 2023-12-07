聽新聞
test
0:00 / 0:00
性騷擾女下屬 懲戒法院前院長被彈劾
司法院懲戒法院前院長李伯道今年在職期間涉強摟女部屬，還寫情書給對方。監院調查認定，李伯道一個月內對女部屬做出七次具性意味的言詞及行為，包括環抱身體、撫摸背部、說好香，受監院詢問時又言詞狡辯、毫無悔意，損害法官職務尊嚴與司法形象，昨以十三比零全數通過彈劾案，移送懲戒法院審理。
彈劾案由監委林國明、王美玉、紀惠容所提。監委表示，是否成立性騷擾，應以「合理被害人」之標準檢視。李伯道環抱女部屬、觸摸身體手臂等行為，經司法院性騷申評會認定具有性要求及性意味意涵，且讓女部屬有害怕、難過、噁心、不舒服感受，因此提案彈劾。
👉2024選戰最前線
▪ 名單整理包／選舉登記終了！區域立委、不分區名單一次看
▪ 2024總統副總統選舉 一圖看懂3組參選人資歷背景
▪ 2024全國不分區立委 16黨提名背景一次看
▪ 2024總統與立委選舉保證金知多少？退還門檻一次看New
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言