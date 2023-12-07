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性騷擾女下屬 懲戒法院前院長被彈劾

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導

司法院懲戒法院前院長李伯道今年在職期間涉強摟女部屬，還寫情書給對方。監院調查認定，李伯道一個月內對女部屬做出七次具性意味的言詞及行為，包括環抱身體、撫摸背部、說好香，受監院詢問時又言詞狡辯、毫無悔意，損害法官職務尊嚴與司法形象，昨以十三比零全數通過彈劾案，移送懲戒法院審理。

彈劾案由監委林國明、王美玉、紀惠容所提。監委表示，是否成立性騷擾，應以「合理被害人」之標準檢視。李伯道環抱女部屬、觸摸身體手臂等行為，經司法院性騷申評會認定具有性要求及性意味意涵，且讓女部屬有害怕、難過、噁心、不舒服感受，因此提案彈劾。

司法院 李伯道 彈劾案

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