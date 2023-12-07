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IPEF未納台／綠營：不應公布密件危害談判

聯合報／ 記者鄭媁丘采薇／台北報導
國民黨立委參選人徐巧芯、游淑慧、張斯綱在中央黨部舉行記者會，拿出行政院政委鄧振中、時任駐美代表蕭美琴，去年4月與美國貿易代表戴琪雙邊視訊的談話要點，指政府開放了萊豬、福食等，仍無法被納入IPEF。圖／擷取自國民黨YT頻道
國民黨立委參選人徐巧芯、游淑慧、張斯綱在中央黨部舉行記者會，拿出行政院政委鄧振中、時任駐美代表蕭美琴，去年4月與美國貿易代表戴琪雙邊視訊的談話要點，指政府開放了萊豬、福食等，仍無法被納入IPEF。圖／擷取自國民黨YT頻道

國民黨立委參選人徐巧芯昨揭露涉外的內部文件，指政府開放萊豬進口卻換不到參與印太經濟架構（ＩＰＥＦ）。對此，民進黨表示，解決問題不應用公布機密文件方式危害談判進程，相關指控凸顯國民黨對經貿議題與台美關係陌生。

國民黨立委參選人游淑慧表示，民進黨從頭到尾都在大內宣、編織謊言欺騙大家，美國總統拜登在二○二一年提出印太經濟架構（ＩＰＥＦ）想法，蔡英文總統就一廂情願告訴大家台灣要加入，然而去年四月談判會議就知道台灣沒有機會加入，拜登同年五月出訪亞洲時，經濟部、外交部還在不斷欺騙國人「台灣還有機會、正在努力。」

游淑慧質疑，從談判內容可感受到，台灣代表的一廂情願及被動，談判外交官要用討拍的方式和美國討人情；還說若無法讓台灣加入，會被中國認知作戰，釋出美國不支持台灣的訊息，用半拜託、半威脅方式，拜託美國發揮影響力。

國民黨立委參選人張斯綱說，美國不讓台灣加入ＩＰＥＦ，顯示美方內部對台灣加入類似經貿整合組織，採取中立、觀望、甚至阻擋的角色；國民黨要問蕭美琴，過去幾年的萊豬是否白吞了？

民進黨總統參選人賴清德競總發言人陳世凱說，台美雙邊關係無論在安全、經貿上的進展，國人有目共睹，諸如「台美廿一世紀貿易倡議」協定簽訂，不僅對台美經貿、對台灣各領域產業有相當助益，協定也成為很多國家希望深化與我國經貿關係的重要範本。

美國 國民黨 萊豬 IPEF 拜登 游淑慧 蔡英文 大內宣 張斯綱 賴清德

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