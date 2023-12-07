藍揭IPEF交涉密件 批蕭美琴對美卑躬屈膝

國民黨台北市立委參選人徐巧芯等人昨揭露一份被列為密件的「行政院及所屬機關涉外工作聯繫通報表」，指去年四月十八日台美雙邊會談，時任駐美代表蕭美琴、行政院政務委員鄧振中與美方視訊談話，就已知開放萊豬跟福食付出很多政治代價，美方卻未正面回答是否邀請台灣加入印太經濟架構（ＩＰＥＦ），蕭美琴的駐美外交成果淪為大內宣。

徐巧芯等人並批評，原來民進黨吹噓蕭美琴的「戰貓外交」，私下竟是卑躬屈膝，屈意奉承。

民進黨副總統參選人蕭美琴昨表示，我國外交工作處境很特別，需要非常靈活，有時要很柔軟、有時要很強硬，但她有自信，這幾年台灣人是更有尊嚴的，台灣人在美國其實是更受到尊敬的，完全沒有所謂讓人覺得我們要卑躬屈膝的狀況，台灣不只在對美關係，甚至是全世界來講，也更尊敬台灣。

民進黨副總統參選人蕭美琴表示，外交工作需要非常靈活，有時很柔軟、有時要強硬。記者曾原信／攝影

我自前年起開放含萊劑美豬

我政府自民國一一○年一月起，配套開放含有萊克多巴胺（簡稱萊劑）美豬，及卅個月齡以上美牛進口，行政院表示，希望深化台美經貿關係，擴大國際經貿發展空間。

台未納去年IPEF首輪名單

美國去年五月宣布啟動印太經濟架構（ＩＰＥＦ），但台灣未被納入首輪參與名單，蔡總統今年二月頒授美台商業協會榮譽主席伍佛維茲「大綬景星勳章」時表示，期待參與美國政府倡議的ＩＰＥＦ。

國民黨立委參選人游淑慧、張斯綱和徐巧芯昨天舉行記者會指出，根據一份被列為密件、至二○二六年底才解密的「行政院及所屬機關涉外工作聯繫通報表」，去年四月十八日台美雙邊會談討論ＩＰＥＦ，當時鄧振中、蕭美琴與美國貿易代表戴琪視訊會談參顯示，我向美方詢問，「ＩＰＥＦ似乎沒有看到台灣在內，背後原因可否與我方分享？」

談參內容提到，我方預判，戴琪不會針對問題進行回覆，僅會表示，目前還沒有做成最後決定。但「我方認為每個國家都有其自身和美國、中國及其他國家關係的考量，但美國既然是領導者，我方期盼美方展現領導力。」

談參內容我提到萊豬與福食

一如我方預期，戴琪可能只表示take note我方的觀點，不作其他進一步說明。戴琪回應，ＩＰＥＦ「目前僅達到類似餐廳『試營運（soft launch）』的程度，正努力邁向可正式發布（official launch）階段」。但未正面回答是否邀請我方加入ＩＰＥＦ，因為「決策程序複雜，且牽涉許多人。」

談參內容顯示，我方訴求兩大重點是，「若我方未被納入ＩＰＥＦ，將與白宮二月發布的印太戰略提及將與台灣強化關係所釋出的訊息相衝突」，「台灣內部將認為開放萊豬與福食付出政治代價仍無法獲邀，顯示美國不支持台灣加入區域經濟整合。」

第二重點是，「傳聞美國似乎是因為某些國家顧忌台灣加入ＩＰＥＦ將惹怒中國，而不打算邀請台灣，但過去六年我政府積極推動新南向政策，和東南亞國家有很好的往來，台灣參加ＩＰＥＦ只會對這些國家有利，中國因素不該是問題。」

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