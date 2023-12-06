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性騷環抱下屬還說「好香」 懲戒法院前院長李伯道被監院彈劾

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性騷環抱下屬還說「好香」 懲戒法院前院長李伯道被監院彈劾

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
懲戒法院前院長李伯道。圖／聯合報系資料照片
懲戒法院前院長李伯道。圖／聯合報系資料照片

司法院懲戒法院前院長李伯道今年在職期間，涉強摟一位女部屬（A女），還寫情書給女方，經司法院性騷擾申訴處理評議委員會調查，決議李性騷成立。監察院今天表示，李伯道對A女一個月內做出7次具性意味的言詞及行為，包括環抱A女身體、撫摸背部，甚至說A女好香，受監院詢問時又言詞狡辯，毫無悔意，損害法官職務尊嚴與司法形象，通過彈劾。

彈劾案由監委林國明、王美玉、紀惠容所提。彈劾案文指出，李伯道對A女七次具性意味的言詞及行為，包括於三月十六日在公務活動住宿飯店房間內拉A女雙手、環抱A女身體及撥打電話告知很喜歡A女；三月廿五日在辦公室親自泡茶給A女喝，並交代工友勿讓他人進入，於A女要離去時環抱她的身體等。

三位監委也說，李伯道四月六日在辦公室以手機寫A女小名「You're so beautiful」後向A女展示，於A女要離去時以雙手自A女身體側面強行環抱；四月十二日在辦公室以手由上至下撫摸A女右手臂；四月十七日在辦公室交付A女書箋一封，開頭寫A女小名，結尾署名「老闆」，內容有「茫然」、「不珍惜」、「不再提喝茶」等語。

三位監委表示，行為人之行為及言詞是否成立性騷擾，應以「合理被害人」之標準檢視，李伯道所為環抱A女、摸A女手臂、觸摸A女身體之行為等行為，經司法院性騷擾申評會認定客觀上具有性要求及性意味的意涵，且讓A女主觀上有害怕、難過、噁心、不舒服的感受，堪認李伯道對A女有為性騷擾行為，因此提案彈劾。

司法院 李伯道 性騷擾 彈劾案 監察院

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