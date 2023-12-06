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IPEF首輪名單無台灣 美方不歡迎加入？陳建仁：正持續參加

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
國民黨台北市立委參選人徐巧芯揭露行政院政委鄧振中、時任駐美代表蕭美琴，去年4月與美國貿易代表戴琪雙邊視訊的談話要點，指美方當時未正面回答是否邀請台灣加入印太經濟架構（IPEF），顯示不支持台灣加入區域經濟整合。對此，行政院長陳建仁表示，架構還在形成中，台灣正持續參加，盼在野黨莫為選舉私利刻意操作。圖／行政院提供
國民黨台北市立委參選人徐巧芯揭露行政院政委鄧振中、時任駐美代表蕭美琴，去年4月與美國貿易代表戴琪雙邊視訊的談話要點，指美方當時未正面回答是否邀請台灣加入印太經濟架構（IPEF），顯示不支持台灣加入區域經濟整合。對此，行政院長陳建仁表示，架構還在形成中，台灣正持續參加，盼在野黨莫為選舉私利刻意操作。圖／行政院提供

國民黨台北市立委參選人徐巧芯今揭露行政院政委鄧振中、時任駐美代表蕭美琴，去年4月與美國貿易代表戴琪雙邊視訊的談話要點，指美方當時未正面回答是否邀請台灣加入印太經濟架構（IPEF），顯示不支持台灣加入區域經濟整合。對此，行政院長陳建仁表示，架構還在形成中，台灣正持續參加，盼在野黨莫為選舉私利刻意操作。

美國去年5月啟動印太經濟架構（IPEF），但首輪名單未納入台灣。徐巧芯與國民黨立委參選人游淑慧、張斯綱今在國民黨中央黨部舉行記者會拿出機密文件指出，台灣在開放萊豬與福食後，仍無法獲邀，顯示美方不歡迎台灣加入IPEF。

陳建仁今出席「 第6屆政府服務獎頒獎典禮」，接受媒體訪問時表示，IPEF的架構實際上現在還在形成當中，台灣也正在持續參加，行政院希望在野黨能夠跟政府一起來努力，爭取台灣能夠在IPEF有所貢獻，而非為了選舉私利，刻意來操作，然後輕易來抹煞，他相信這樣做，也非國人所樂見的。

陳建仁說，台美關係近年來愈來愈好，相信全體國人都有目共睹，這幾年來，台灣跟美國兩國之間簽署了「台美21世紀貿易倡議」的首批協定，以及在避免雙重課稅這個部分上也都有所進展，這是全體國人跟第一線外交人員共同努力的成果，在野黨不應該輕易抹煞。

IPEF 美國 陳建仁 台美關係

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