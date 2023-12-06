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施明德病情轉穩定！曾交代遺言託孤 陳文茜怒：我可能比你快死！

聯合新聞網／ 綜合報導
施明德傳病情穩定下來，令好友陳文茜相當開心，但也透露施明德在進加護病房前曾致電她交代遺言。本報資料照片
施明德傳病情穩定下來，令好友陳文茜相當開心，但也透露施明德在進加護病房前曾致電她交代遺言。本報資料照片

資深媒體人陳文茜4日在政論節目中透露，現年82歲的民進黨前主席施明德病情惡化，目前生命垂危、住進加護病房，陳文茜在今(6)日凌晨於臉書以「一個月來最快樂的事：施明德主席病情穩定下來」表示，施明德病情已穩定，雖然還是必須洗腎，但已能夠深呼吸，她昨日也在受訪時透露，施明德曾經向她在電話中交代遺言，一度還惹怒她。

陳文茜今晨在臉書表示，經由施明德家屬透露，施明德目前仍需全力洗腎，但肺部狀況比較穩定了，除了氧氣罩之外，可以做深呼吸。目前小女兒施笳也在今晨返抵國門，並已抵達醫院見到父親。

陳文茜也在文中透露施明德目前養病的狀況，她特地送來從天母訂的高蛋白無塩食物，施在第一天吃得開心，但第二天僅吃了烤魚頭，並表示沒有食慾。在連番規勸多吃的情況下，施明德當天晚上從肺積水到隔日變肺水腫及腎衰竭，醫院立即為施洗腎，並帶上負壓式氧氣罩。讓陳文茜憂心：「病情惡化的速度，連平日總是樂觀的我，也開始擔心」。

陳文茜並在昨日接受《ETtoday新聞雲》訪問時透露，施明德在病情惡化之後，在進加護病房前時曾親自致電她要「交代遺言」，一度惹怒陳文茜，但她從電話中聽得出施明德相當沮喪，對生命似乎也失去了鬥志，甚至在言語之間拜託她要照顧2名女兒，讓她在電話中怒斥施明德：「我當然會照顧你女兒，但你向一個也是快死的人交代遺言幹嘛？我可能比你快死！」

陳文茜於2019年因罹患肺腺癌，在施明德一家的陪同下接受手術，切除左肺一期壞細胞，當時的她並稱右肺也有一顆0.6公分大小的腫瘤。

陳文茜 施明德

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