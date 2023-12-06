施明德住加護病房看到愛女露笑容 陳文茜：奇蹟似病情穩定下來
資深媒體人陳文茜4日晚上透露民進黨前主席施明德病情惡化，她今天凌晨在「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書表示，一個月來最快樂的事就是施明德病情穩定下來。
陳文茜表示，施明德的家人告知，施明德全力洗腎，肺部狀況比較穩定，氧氣罩之外，可以做深呼吸。醫院也指施明德血壓穩定，肺部情況也有改善。
「施主席平生不怕坐牢，不怕警總，不懼刑求，惟一老來怕兩個女兒」。陳文茜表示，她前幾天得知施明德狀況惡化前往加護病房探視，才一個晚上時間，已經從肺積水第二天早上變成肺水腫、腎衰竭，醫院立即洗腎，並且戴上負壓式氧氣罩。病情惡化的速度，她也開始擔心。
陳文茜表示，她立即告狀施明德在美國史丹福大學攻讀碩士的小女兒。對方立刻趕回台灣，昨天清晨抵達台灣後趕去醫院，施明德見到女兒時露出笑容。施明德的小女兒還表示必要時要做肝臟配對，願意捐部分肝臟救父親。於是施明德奇蹟似地病情穩定下來。「為施明德主席集氣」。
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