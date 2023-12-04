快訊

亞錦賽／封徐若熙「154公里怪物」韓媒：連續被台灣投手壓制

如何知道自己可能得了白內障？白內障6前兆 頻繁變更眼鏡度數要注意

司法官學院驚爆兩名準司法官性騷女同學 一人原職是警察

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【即時短評】中華隊留下大巨蛋首勝 是對柯P最大的諷刺

聯合報／ 本報記者程平
柯文哲面對大巨蛋的態度從想「廢蛋」、「拆蛋」，到任期後段又想加快「孵蛋」卻留下爛攤，只是顯示柯文哲的行政能力低落。 圖／聯合報系資料照片
柯文哲面對大巨蛋的態度從想「廢蛋」、「拆蛋」，到任期後段又想加快「孵蛋」卻留下爛攤，只是顯示柯文哲的行政能力低落。 圖／聯合報系資料照片

中華隊昨天在1萬7000名球迷見證下，不僅在亞錦賽中擊敗宿敵韓國隊，更留下大巨蛋正史啟用後的第一勝。只不過，原本預計2015年就要孵出的大巨蛋，因為被柯文哲扣上了「弊案」二個字一拖就是8年，中華隊這歷史的一勝，也是柯文哲行政能力最大的諷刺。

柯文哲在2014年以素人之姿踏入政壇，有話直說，不拐彎抹角的風格，在民進黨的禮讓下順利入主台北市府。柯文哲為了證明自己與過往政治人物的不同，信誓旦旦直指市府前朝留下的大巨蛋、美河市、台北文創、三創園區、雙子星是與財團勾結的五大案，一時之間讓許多人相信，柯P新政將會是替大家改變未來的政治領袖。

只不過，時間是一面誠實的照妖鏡，柯文哲北市長任期8年過去，他口中的五大弊案變五大笑話，除了建設的時程遭延誤，更可惡的是，為了鬥臭前朝獲取個人政治利益，卻抹殺掉北市基層公務員長年的辛苦耕耘；對照柯文哲在選舉時常說：「政治不難，只是找回良心而已。」柯文哲一再用政治思考的行事風格看不到良心，只是否定北市公務員在工作上的用心。

柯文哲愛把效率、紀律掛在嘴邊，但除了上任之初整頓台北車站前的忠孝西路，柯市府留給市民的記憶點只剩7點半晨會和他口中的財政紀律。但7點半晨會其實只是在凸顯柯文哲嗡嗡嗡勤於工作，提早上班卻反成沒有效率的鐵證；柯文哲卸任前動用「救命錢」第二預備金8500萬辦台北城市博覽會，卻成了個人為選總統鋪路的「畢業展」，變財政紀律最大反證。

柯文哲曾說，台灣現階段不需要發現問題的人，現在是要解決問題的人。對球迷來說，好在柯文哲北市長的任期結束了，總算有能解決問題的人孵出的大巨蛋，也因為中華隊留下大巨蛋歷史性的首勝，更加證明，柯文哲不會是哪個能解決問題的人。

柯文哲 大巨蛋 北市

延伸閱讀

開戰？賀中華隊在大巨蛋奪首勝 侯友宜酸爆柯文哲

誰卡大巨蛋？ 游梓翔、李來希罵柯文哲 黃珊珊指內政部

柯文哲接轎艋舺靈安尊王回鑾 青山宮主委預祝心想事成

指多年朋友「一剎那就翻臉」 柯文哲談和柯建銘交情：先講壞話的絕對不是我

相關新聞

統戰團介入選舉？ 里長：揪陸團還聽過免費的..多數都有警覺心

2024大選逼近，今年又傳出中國介入選舉，有人邀里長揪相親團赴大陸「招待」旅遊，不具名里長透露，其實每年台灣只要到大選年...

潘孟安被爆入住綠能廠商豪宅 民進黨團：有按月付租金

國民黨立委王鴻薇今天爆料，屏東縣前縣長潘孟安北上輔選，入住綠能廠商董事長豪宅，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，潘孟安在...

蔡總統批馬英九干涉司法 馬辦：去追究柯建銘了嗎？

蔡英文總統昨天在「全國競總」成立大會致詞時提及「馬王政爭」，批評前總統馬英九執政時把手伸進司法，造成的政局不穩、經濟不安...

影／侯友宜、趙少康康憶首次合作 呼籲重視精神醫療

國民黨總統參選人侯友宜及副總統參選人趙少康今天舉行回顧「台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」記者會，1998年台北市發生國...

影／回應國籍爭議 蕭美琴：從未放棄中華民國國籍 沒有回復的問題

對於國籍爭議，民進副總統參選人蕭美琴上午表示，競總在催促她回來參選之前，她就請競總要把身分都查清楚，「有問題就要趕快找別...

影／時力黨團主張修法保障土地正義 拒絕國土浮濫圈地開發

時力黨團今天舉行記者會，時代力量2024立委不分區參選人王寶萱、時力立委陳椒華呼籲，修法保障土地正義，拒絕國土浮濫圈地；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。