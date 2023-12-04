【即時短評】中華隊留下大巨蛋首勝 是對柯P最大的諷刺

中華隊昨天在1萬7000名球迷見證下，不僅在亞錦賽中擊敗宿敵韓國隊，更留下大巨蛋正史啟用後的第一勝。只不過，原本預計2015年就要孵出的大巨蛋，因為被柯文哲扣上了「弊案」二個字一拖就是8年，中華隊這歷史的一勝，也是柯文哲行政能力最大的諷刺。

柯文哲在2014年以素人之姿踏入政壇，有話直說，不拐彎抹角的風格，在民進黨的禮讓下順利入主台北市府。柯文哲為了證明自己與過往政治人物的不同，信誓旦旦直指市府前朝留下的大巨蛋、美河市、台北文創、三創園區、雙子星是與財團勾結的五大案，一時之間讓許多人相信，柯P新政將會是替大家改變未來的政治領袖。

只不過，時間是一面誠實的照妖鏡，柯文哲北市長任期8年過去，他口中的五大弊案變五大笑話，除了建設的時程遭延誤，更可惡的是，為了鬥臭前朝獲取個人政治利益，卻抹殺掉北市基層公務員長年的辛苦耕耘；對照柯文哲在選舉時常說：「政治不難，只是找回良心而已。」柯文哲一再用政治思考的行事風格看不到良心，只是否定北市公務員在工作上的用心。

柯文哲愛把效率、紀律掛在嘴邊，但除了上任之初整頓台北車站前的忠孝西路，柯市府留給市民的記憶點只剩7點半晨會和他口中的財政紀律。但7點半晨會其實只是在凸顯柯文哲嗡嗡嗡勤於工作，提早上班卻反成沒有效率的鐵證；柯文哲卸任前動用「救命錢」第二預備金8500萬辦台北城市博覽會，卻成了個人為選總統鋪路的「畢業展」，變財政紀律最大反證。

柯文哲曾說，台灣現階段不需要發現問題的人，現在是要解決問題的人。對球迷來說，好在柯文哲北市長的任期結束了，總算有能解決問題的人孵出的大巨蛋，也因為中華隊留下大巨蛋歷史性的首勝，更加證明，柯文哲不會是哪個能解決問題的人。

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