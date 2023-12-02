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【專家之眼】兩岸尚未和解 切莫預測和戰

聯合報／ 張競／中華戰略學會資深研究員
共軍隨時都存在「攻台作戰計畫」，也持續提升戰力，以符合武力犯台速戰速決之標準。（美聯社資料照）
共軍隨時都存在「攻台作戰計畫」，也持續提升戰力，以符合武力犯台速戰速決之標準。（美聯社資料照）

選戰逐漸升溫，藍白合作破局後，經過初步盤整，雙方政策論述攻防主軸將會逐漸浮現。但回顧最近被綠營用來發動攻勢題材，居然是運用拜習高峰會談時，習近平指出，儘管美國各種報告聲稱，中國大陸將會在2027年或是2035年對台採取軍事行動，「但根本就沒有這樣的計畫，沒有人向他提過這種計畫」。

綠營獲悉此項訊息後，馬上見獵心喜，隨即就高調聲稱「打臉藍白戰爭與和平謊言」或是「揭穿《和戰抉擇論》謊言」，不論是故意裝傻，抑或是認為真正撿到槍，其實顯露出綠營面對台灣社會認同「票投民進黨，青年上戰場」觀點，確實是相當在意，甚至讓本身刻意扭曲事實到達邏輯論證極端謬誤地步。

從2022年開始，美國印太戰區指揮官戴維斯首先在國會聽證會中，表達其推估共軍將有可能在2027年武力犯台；隨後中央情報局局長伯恩斯亦曾依據俄烏戰事發展狀況，強調獲得習近平下令在2027年前，完成攻台所有戰爭準備情報資料；因此更讓2027年成為各方認定之共軍動武時間節點。

至於2035年共軍將攻打台灣，更是源自於華盛頓智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)在2019年12月所採用之假設推演與辯論課題，最後經過多方轉傳，居然亦變成北京正在規劃之作戰方案。而依據當初建黨、建軍與建政百年時，必須解決台灣問題之流言蜚語與網路傳聞，其實亦演變出北京將在2021年、2027年或是2049年三個不同時間節點，展開對台動武之判斷基礎。

不論此等預言對台動武時間節點起源於何處，但絕對都不是由在野陣營所產製；賴清德陣營真是栽贓必須認對地方，開槍也要搞清對象。甚至講得再不客氣些，臺灣社會之所以會採信「票投民進黨，青年上戰場」，綠營執政調整兵役，擴大採購軍備到驚人程度，為求勝選不斷強調亡國危機感，才是真正最重要因素。不知反求諸己認真反省，其實就是迴避問題鴕鳥心態。

筆者在過去一年多以來，多次執筆強調，對於任何人預言在何時必然會發生戰爭，吾人絕對不能盲目採信；同樣若是像前安全局長陳明通公開斷言，在蔡英文總統任內，兩岸絕對不會開戰，其實亦不能夠照單全收。

吾人必須認識到，不論抱持任何政治信念，但兩岸就法理而言，仍然是處於內戰狀態，同時亦從政府撤守台灣後，從未簽訂任何停火、休戰或是停戰協議。筆者經常提醒，對比許多戰亂之邦，簽訂諸多協議，但屢次都無法落實之「有協議但無和平」狀態，兩岸經過各自單方面表達政治姿態，並且藉由務實交往，順利達成無協議但卻有和平狀態，其實真是彌足珍貴。

兩岸仍有諸多矛盾等待解決，許多政治死結最後都必須透過政治談判協商解開，但在兩岸尚未達成和解前，吾人必須理性面對和平狀態其實相當脆弱，兩岸和平與戰爭絕非能夠輕率處理與應對課題。此時依據媒體轉傳獲知習近平表述內容，就魯莽解讀成兩岸不會開戰，然後用來作為瞄準在野陣營之政治攻訐彈藥，此種心態怎能不讓人憂心？

賴清德將習近平所言奉為圭臬，未經詳細研判與理解，就全盤認定兩岸絕無戰爭可能，此種作法絕非國家領導者所應為。賴清德不要忘記，在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭前，普丁是否信誓旦旦地宣稱過，絕對無意擴大雙方衝突態勢，但最後卻是全然跳票，難道賴清德沒有從中獲得任何教訓嗎？吾人必須牢記，兩岸尚未和解，切莫預測和戰，實乃台灣社會對政治人物應有之最基本要求！

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 藍白合 選情評論 習近平

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