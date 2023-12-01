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民進黨：遵循憲法、兩岸條例處理兩岸事務

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨：遵循憲法、兩岸條例處理兩岸事務。本報系資料照
民進黨：遵循憲法、兩岸條例處理兩岸事務。本報系資料照

國民黨今天批評，民進黨總統參選人賴清德台獨立場反覆搖擺、不敢廢除台獨黨綱。民進黨發言人張志豪回應，侯友宜、趙少康兩人除了造謠戰爭恐懼，還一再用反台獨話術及台獨黨綱等假議題，企圖混淆視聽，這些沒有事實根據的言論不攻自破，終被看破手腳。

張志豪指出，民進黨政府堅持依循中華民國憲法，以及「兩岸人民關係條例」處理兩岸事務，賴清德也多次重申「承諾不變、善意不變」，並且一再公開說「務實地認定台灣已經是主權獨立國家，沒有另外再宣布台灣獨立的必要，中華民國和中華人民共和國主權互不隸屬，中華民國台灣的前途只有2300萬人民可以決定」，未來仍然會站穩四個堅持立場，繼續蔡英文總統的兩岸路線。

張志豪表示，反台獨一直是中共多年來用來攻擊民進黨、打壓台灣的工具，在中共眼中，不只是展現台灣的主權獨立是台獨，不願意和中共一起推動統一也是台獨，甚至中華民國台灣存在本身，對中共來說都是一種台獨。國民黨為了自身的選舉利益，不斷隨中共起舞，砲口向內，配合中共傷害台灣的國家主權，令人失望。

張志豪指出，民進黨兩岸立場非常清楚，就是依循1999年「台灣前途決議文」，主張台灣是一主權獨立國家，其主權領域僅及於台澎金馬與其附屬島嶼，以及符合國際法規定之領海與鄰接水域。台灣，固然依目前憲法稱為中華民國，但與中華人民共和國互不隸屬，任何有關獨立現狀的更動，都必須經由台灣全體住民以公民投票的方式決定。

張志豪說，民進黨一路走來，堅守國家主權和民意期盼的立場都始終如一，也越來越受到國際社會與人民的認同，從來沒有「立場反覆」或「引發戰爭」的問題。反倒是侯友宜、趙少康至今還在死抱「九二共識」與「一中各表」等矮化台灣主權、沒有中華民國存在空間的荒謬主張，才是令人感到不可思議。

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