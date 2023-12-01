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轟政治酬庸 李貴敏：肥貓當道如民進黨執政縮影

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李貴敏（圖）。記者許正宏／攝影
國民黨立委李貴敏（圖）。記者許正宏／攝影

國民黨立委李貴敏今開轟，政治酬庸，肥貓當道就如同民進黨執政的縮影寫照，只有黨意沒有民意，只有特權沒有民權。

李貴敏說，今年10月，「啟思民本基金會」公布民調，逾九成（91.5％）民眾贊成「政府設立的基金會、協會以及國營事業重要職務，都應該設有一定的『專業門檻』，以杜絕政治酬庸」。究其所以，應是民進黨執政7年以來的肥貓酬庸，以及外行領導內行等向下沉淪的墮落，全民都看在眼裡，「#反肥貓」因此也成為社會共識。

李貴敏認為，其中除了混吃等死的酬庸肥貓外，更有只憑政治意識形態行事、毫無專業的政治肥貓。在這種外行領導內行下，也難怪無法實事求是，輕則績效不佳，重則浪費資源，嚴重耗損國家根基。

李貴敏指出，就拿近期諸多爭議為例，不論是缺乏消防專業導致死傷擴大的屏東縣消防局局長；無實務經營管理卻以董座酬庸，以致連年業績衰退的台酒公司；亦或是收容選舉失利者的台灣雜糧基金會；民進黨政府的政治酬庸肥貓，誠可謂不勝枚舉，罄竹難書。

李貴敏提到，更別提主掌電力供應且遭國內外批評連連始終無法解決缺電問題的台電，迄今仍拒絕專業經營，而由經濟部次長代理，無怪乎台電虧損持續擴大；在在都凸顯了問題的嚴重性。

李貴敏感嘆，過去台灣創造經濟奇蹟，除了有正確政策方向與優秀領導團隊外，政府設立的專門基金會、協會或國營事業之職務，都是以專業務實為導向，就拿台電來說，過去台電就是最專業公司的象徵，更是奠基產業競爭力的招牌，一步一腳印務實營運的國家臂膀。

李貴敏進一步指出，孰料民進黨執政7年多，台電竟衰敗成需千億元以上納稅錢挹注的財務黑洞，台電基層也幾乎成為「動物特攻隊」善後處理小隊。只能說是錯誤政策，加上不專業的政治肥貓，親手砸了台電金字招牌。

李貴敏強調，政治酬庸，肥貓當道就如同民進黨執政的縮影寫照，只有黨意沒有民意，只有特權沒有民權，正如名著「動物農場」裡的一句話，「所有動物生來平等，但有些動物比其他動物更平等」，真的還要忍受這樣的政權下去嗎？

李貴敏 台電 民進黨 國民黨

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