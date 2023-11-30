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蔡總統：中方忙於應對內部挑戰 不太可能嘗試侵台

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

蔡英文總統29日在紐約時報舉辦的論壇透過預錄影片表示，中國大陸領導階層目前面臨經濟和政治等內部挑戰，不太可能嘗試侵略台灣；此外，她避免談論美國防衛台灣的政策，重申捍衛自己家園的重要性。

蔡總統的看法與美國總統拜登有點類似，拜登近日多次提及中國大陸面臨經濟發展放緩的問題，稱中國大陸國家主席習近平為此忙得不可開交；拜登9月在越南說，「我不認為這會導致中國入侵台灣」，恰恰相反，北京恐怕已不具備過去擁有的能力。

紐約時報舉行DealBook Summit，邀請蔡總統預錄對談，29日播出訪問內容。

蔡總統表示，「我認為，中國領導階層目前忙於內部挑戰；而且我的看法是，恐怕現在不是他們考慮大規模犯台的時機。」

紐時報導，中國共產黨與北京政府今年一直深陷高官去職和貪腐醜聞，習近平數月來已開除外交部長秦剛和國防部長李尚福共2位高層官員。

在華府方面，拜登至少4次表示，會在北京犯台時，以武力捍衛台灣。

紐時報導，蔡總統避免透過訪問洩漏自己對美國政策的看法，蔡說，「我們很清楚，一個人有責任保護自己的家園。」

對於美國建構本土半導體產業對台灣的衝擊，蔡總統表示，台灣所做的一些事情是他國和外國公司無法仿效的，她肯定拜登的行動，並稱這有助盟友建構供應鏈韌性，同時，台灣將能善用美國的人力資源與人才。

拜登 美國 紐約時報

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