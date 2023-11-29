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俞大㵢甫派駐歐盟今改任駐美代表 綠委：代表蕭美琴參選不在預期中

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
蔡英文總統今天任命駐歐盟兼駐比利時代表俞大㵢擔任駐美國代表。圖／外交部提供
蔡英文總統今天任命駐歐盟兼駐比利時代表俞大㵢擔任駐美國代表。圖／外交部提供

蔡英文總統今天任命駐歐盟兼駐比利時代表俞大㵢擔任駐美國代表、外交部政務次長李淳擔任駐歐盟兼駐比利時代表，民進黨立委羅致政說，從俞大㵢跟李純的層級來看，兩人都是很適當的特任官，而現在對美關係就是求穩，所以不會有太大的問題。

民進黨總統參選人賴清德搭擋前駐美代表蕭美琴參選2024年總統選舉，蕭美琴上周向外交部長吳釗燮請辭駐美代表，總統府昨天發布總統令指出，「駐美國代表蕭美琴已准辭職，應予免職，並於11月30日生效。」

羅致政晚間受訪時表示，俞大㵢曾經擔任外交部常務次長，對政治的掌握，絕對沒有問題，現在對美關係就是求穩，從俞大㵢過去在外交部的歷練，再加上經常在立法院代表部長答詢，看得出來是相當穩健的外交官，如果從求穩的角度來看，這段時間要穩住台美關係，不會有太大的問題。

羅致政也說，李淳是現任外交部政務次長，他的背景是經貿專家，對於推動與歐盟的經貿關係，應該會有很大的幫助，而不管是俞大㵢還是李淳，兩人都是外交部次長的層級，「這個層級去，都是很適當的特任官。」

不過，俞大㵢在今年9月才派任駐歐盟兼比利時代表，上任至今僅大約三個月的時間，羅致政則說，那也是沒辦法的事情，因為蕭美琴回來參選副總統，這是很突然又倉促的決定，代表不在原先的預期當中，否則就不會有這樣的布局。

外交部 俞大㵢 李淳 羅致政 蕭美琴

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