蕭美琴請辭獲准！總統府發布新人事 駐美代表俞大㵢接任

總統府昨天發布駐美代表蕭美琴請辭獲准，今天總統府發言人林聿禪表示，蔡英文總統已正式任命駐歐盟兼駐比利時大使俞大㵢擔任我國駐美國大使，另由外交部政務次長李淳擔任駐歐盟兼駐比利時大使。

林聿禪表示，美國為台灣最重要的國際盟友，雙方關係緊密廣泛友好，近年在各領域間更有多項重要合作進行中。蔡總統希望借重俞跨區域的豐富外交經驗，協助推動台美關係在既有的堅實基礎上持續深化，並且無縫接軌承續各項台美間重要合作事項。

林聿禪表示，俞大㵢資歷豐富且完整，為優秀的職業外交人才，外交生涯歷任外交部常務次長、拉丁美洲及加勒比海司長，並曾派駐巴拉圭、瑞士日內瓦、薩爾瓦多及美國紐約。俞大㵢任職外交部常務次長及拉美司長期間，積極推動台灣、美國、拉美地區三邊交流，實質拓展及累積與美洲地區英語及西語國家的交往與人脈，相信透過俞大㵢參與國際事務的豐富經驗與能力，能夠襄助總統推動台美各項重要工作，讓雙方關係更加穩固堅實。

駐歐盟兼駐比利時代表則將由外交部政務次長李淳出任。林聿禪指出，李淳為專業國際經貿學者，擔任外交部政次期間，負責督導北美、歐洲及經貿外交業務。鑑於近年我國與歐盟、歐洲議會及歐洲地區國家關係迅速升溫，外交成果有目共睹，總統期盼借重李淳在國際經貿領域的專業及外交部政務次長歷練，可持續深化與歐洲友好國家的合作及互動，全面提升台歐關係。

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