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獲遞補彰縣議員 吳韋達：專業監督縣政不放水

中央社／ 彰化29日電

無黨籍彰化縣議員林茂明涉嫌以1票500元行賄遭判刑，上訴被駁喪失議員資格，差8票成為落選頭的前時力議員吳韋達將遞補，吳韋達說，暫不考慮加入政黨，專業監督縣政不放水。

無黨籍彰化縣議員林茂明為尋求連任，去年11月間透過助理，以1票新台幣500元委託樁腳買票，40人收下賄款。彰化地院一審判2年徒刑，經上訴台中高分院審理後，昨天駁回上訴、維持原判，林茂明喪失彰化縣議員資格，依法需由落後頭遞補。

去年底彰化議員選舉中，以時代力量黨籍參選的吳韋達以8票之差落選，成為落選頭，後來宣布退出時力；吳韋達今天接受中央社記者電訪時說，已接獲縣議會通知可遞補縣議員，將以無黨籍身分回議會問政。

吳韋達說，先前雖未續任彰化縣議員，仍對關心的交通、環保等議題進行研究，未來回議會後也會針對交通、環保、消防及永續發展等議題監督縣府，也會對議會議事規則改革提出建議。

吳韋達指出，決定回到議會和政黨無關，只是想要為家鄉做一點事情，未來仍不跑紅白帖，專業問政，也會設立服務處，為民喉舌。

議員 吳韋達

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