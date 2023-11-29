非典就業破80萬人 李貴敏：民進黨惡化企業環境

主計總處日前公布人力運用調查，非典型就業人數破80萬。國民黨立委李貴敏批，民進黨政府執政致企業和投資環境變差，台海地緣政治風險上升，如何讓企業成長。

李貴敏表示，台灣今年部分工時、臨時性或人力派遣等非典型就業人數已突破80萬大關，為4年來最高。該調查顯示國人接受非典就業意願逐年升高，25至44歲青壯族群高達23.3萬人從事非典型工作。導致專家學者憂心忡忡，不知道這些非典型的就業人口在景氣反轉之際，會不會成為企業優先裁撤的對象？

李貴敏指出，一個負責任的政府絕對會警覺非典型就業人口增加的訊息並予以協助；至少積極面對勞動市場的困境與規劃因應之道。當企業對於未來充滿希望時，不太可能會採用非典型就業模式，會持續培訓全職員工與企業共同成長。

李貴敏認為，美國商業環境風險評估公司（BERI） 2022年第3次「投資環境風險評估報告」顯示，台灣投資環境風險評比排名較前次下滑8名，變成全球第14名、27年以來最差。這種越來越差的投資環境，怎能讓企業持續成長？

李貴敏提到，根據國際透明組織2022年全球清廉印象指數，以滿分100代表高度清廉的國家，台灣竟只獲得68分，全球排名第25名。該組織並指出，台灣在2022年「聯合國反貪腐公約國家報告」國際審查中，參與委員提出不少政策與法規制度應予改進建議，顯見貪腐問題嚴重。

李貴敏說明，安穩的政治環境與符合國際水準的基礎設施，乃吸引外資來台所必需，也是經濟發展的基本要素。在民進黨執政下，台灣屢被經濟學人雜誌或巴菲特等專業人士指為地表最危險地區，或擔憂地緣政治風險過高；外僑商會亦批評台灣缺電等應予改善，也導致外資卻步。民進黨政府屢屢為了選舉而一再強調「抗中保台」，也讓兩岸衝突持續升高，導致台灣政經局勢更加動蕩不安。

李貴敏指出，台積電及相關產業鏈逐步外移、台灣的矽盾被支解後，政府至少該籌劃下一個核心產業，好讓國人有白手起家或深耕台灣、放眼世界的機會。民進黨政府依舊無知、無為、無能和無感，只知口號治國。

李貴敏舉民進黨政府宣傳的新南向政策為例，民進黨政府剛上台時，出口比重為21.2%，從2017年開始迄今，花了近500億元，出口比重只維持在20%左右，甚至於2020年的出口比重還低至17.7%，花了這麼多納稅人的錢做了什麼事？

李貴敏說，勞動部前次長李俊俋在立法院備詢時，針對年輕人低薪問題，還大言不慚的說，誰叫他們要去做服務業？服務業薪水本來較低。至於年輕人買不起房，李俊俋不務實的喊話要年輕人到嘉義買房。就是這種官員讓台灣經濟停滯不前，各類問題也無法解決。

李貴敏總結，面對非典型工作人數漸增，政府該如何因應，完整規畫需要政府部門齊心協力，一步一腳印的詳細分析、仔細評估、正確規劃。台灣全職工作不可得的根源與台灣長期低薪、勞動市場惡化息息相關。政府如能穩定兩岸關係、積極參與國際組織、將國家資源投入建設、鼓勵民間投資等，必能增加就業機會。

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