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藍白欲重啟服貿 民進黨：和中國站一起 衝康台灣年輕人

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
藍白欲重啟服貿，民進黨表示，和中國站一起，衝康台灣年輕人。本報系資料照
藍白欲重啟服貿，民進黨表示，和中國站一起，衝康台灣年輕人。本報系資料照

在野陣營主張重啟服貿。民進黨發言人張志豪表示，服貿議題已是10年前的過時產物，近幾年台灣經濟發展穩健，台股加權指數31年來已首次超越港股恆生指數，反觀中國青年失業率超過20%，只有藍白兩黨假裝看不到，可見藍白兩黨不僅是活在過去，更始終對中國抱持不切實際的幻想，請侯康配停止「衝康」台灣年輕人，也請柯文哲適可而止，不要為了選舉而犧牲國家利益。

張志豪說明，一旦開啟兩岸服務貿易協定，將大範圍影響的台灣業種，包括：商業服務業、通訊服務業、營造工程業、批發零售業、觀光旅遊業、醫療社服業、環保廢棄物處理業、運輸倉儲業、洗衣美髮業，以及殯葬火化業等至少10大產業，直接衝擊400萬的台灣就業人口，拉低台灣產業整體薪資水水平。

張志豪指出，馬英九政府時期的經貿政策過度傾向中國，結果形成兩岸經貿交流的不健康環境，包括台灣產業發展的扭曲、農漁產品過度依賴，以及經濟利益高度集中在兩岸買辦集團等。如今侯友宜與柯文哲總統參選人，在沒有完整產業衝擊調查評估、未充分進行社會溝通下，貿然倡議重啟「服貿協議」，特別是對中國開放項目可能危及國家安全，以及引發不對等開放模式將進一步掏空台灣經濟的疑慮，台灣社會完全無法接受。

張志豪重申，民進黨支持健康有序的兩岸交流，但兩岸經貿交流不能設置任何政治目的，或以不公平貿易來進行差別對待。尤其中國經濟情勢丕變，國際社會應對中國經濟脅迫，紛紛強化經濟安全戰略。兩岸經貿交流與各項協議應該要兼顧開放與風險，也要與社會進行充分溝通。

服貿 恆生指數

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