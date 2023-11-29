陳歐珀不連任嘆最後一次質詢 陳雪生：你安心去吧

民進黨立委陳歐珀因捲入im.B詐騙集團風暴，宣布放棄連任。今天他在立法院交通委員會質詢行政院工程委員會主委吳澤成，表示這是他最後一次質詢吳，吳則感謝陳過去對地方建設的關心；而召委陳雪生也表達對於陳歐珀離開立法院感到難過，「你就安心地去吧」，此話一出引發現場一陣笑聲。

陳歐珀表示，宜蘭第二行政中心工程一再延宕，政府和廠商互相指責，不僅影響縣政府執行公權力的威信，工程會應該去了解輔導。陳一方面感謝，一方面也勉勵吳澤成，雖然吳已經盡力，但底下的人沒有跟上，希望吳自我要求之外還要要求相關的行政部門如期完成工程。

陳歐珀最後感性的對吳澤成說，「這是我最後一次質詢你」。吳也感謝陳，一路非常的支持和鼓勵，也支持很多地方政策，雙方透過會報協調解決了很多地方的問題，也推動許多地方的建設，後續要努力的他會繼續來關注。

陳雪生也發表感言，「歐珀委員要離開我們了，我們很難過，我們掌聲給他送行好不好？」現場響起笑聲和掌聲，陳又接著說，雖然陳歐珀是最後一次在交通委員會出現，但下次還可以選嘛，還有機會啊，「不過你離開我真的很難過，你就安心地去吧」。

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