勞動部規劃引進印度移工 吳澤成：應該不是用在營造業

勞動部擬引進印度移工，引發勞團抗議。行政院公共工程委員會主任委員吳澤成今天在立法院交通委員會面對立委提問，他回應，在國內需求方面，「我判斷是有的」，但就營造業來講，他認為還可以，印度移工應該不是用在營造業。

據了解，營造業移工現均有來源國，目前主要為泰國及越南，新增印度僅為來源選項之一，尚無非「印度移工」不可的需求。

網路瘋傳「台灣將於今年底引進10萬印度勞工」訊息，勞動部日前已澄清是假訊息。不過，國民黨立委洪孟楷質詢時，指該訊息讓外界憂心會造成社會上的對立，以及助長台灣的低薪化，但也有人認為台灣確實缺工，不引進重大工程會延宕。

吳澤成表示，勞工的引進國家是由勞動部來統籌規劃。營建業早期限縮非常嚴重，造成需求嚴重不足，但在他們努力過後，現在都已經按照實際可以引進外籍勞工的人數，已可紓解；而工程會主要不是依賴外勞，而是對本勞和技術去精進，讓現場工作可以檢討。

不過，洪孟楷表示，吳澤成的回答是政令宣導概念，再問吳現在到底有沒有需要？吳澤成表示，在國內需求方面，「我判斷是有的」，但就營造業來講，他認為還可以；洪追問，國家近幾年的公共工程工人是否足夠？吳表示，目前應該還可以因應。

洪孟楷以他選區的三芝圖書館為例，已經流標了四次。吳澤成表示，流標因素不會只有缺工，還有價格、設計可能不合理等很多的因素。

洪孟楷再詢問，現在需要的10萬印度移工是用在營造嗎？吳澤成表示，應該不是。原來才4000個外勞，現在已經引進2萬名外勞，應該是還可以。 行政院公共工程委員會主任委員吳澤成。記者邱德祥／攝影

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