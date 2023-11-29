觀察站／逢大選 駐美人選不容製造麻煩

民進黨副總統參選人蕭美琴日前請辭駐美代表，正式投入2024總統大選，雖然辭職尚未生效，但我駐美代表一職形同懸缺。尷尬的是，距離大選日僅剩不到50日，蔡政府此時決定新任人選，若明年碰上政黨輪替，新駐美代表可能淪為任期最短的代表，但假如懸缺晚至明年520新任總統就職，又對美方欠了禮數，現在可說是左右為難。

2023-11-28 15:27