觀察站／逢大選 駐美人選不容製造麻煩
總統府昨發布命令准蕭美琴辭駐美代表一職，因對美外交工作重要，駐美代表懸缺太久恐引發不必要猜疑，但尷尬的是距離總統大選僅剩四十多天，蔡政府此時決定新任人選，多了明年大選結果的變數必須考量。
我國過去亦有駐外代表懸缺甚久的案例。二○一四年，總統府宣布沈呂巡接任駐美代表後，我駐英代表由誰接任遲遲沒有公布。據傳，當時不僅英國駐台機構私下不斷詢問，也引起其他歐洲國家及企業好奇，甚有傳言認為台英關係生變。最後，駐英代表由時任駐加拿大代表劉志攻接任，整整「作業」兩個月。
駐美代表亦曾懸缺多時。二○一二年九月，馬政府宣布時任駐美代表袁健生接任國安會秘書長，由國民黨前秘書長金溥聰出任駐美代表。期間正值美國總統大選，最後由歐巴馬確定連任，但直到大選結果出爐，金溥聰都未上任，直到十二月初才赴美就任，被在野黨質疑是在台美間製造不必要的揣測。
有了前車之鑑，蔡政府自然不想重蹈覆轍，有意盡快找到駐美代表的接替人選，但尷尬就在於我國正逢總統大選，對美關係又極為重要，若賴蕭配贏得明年大選，問題較單純，只有賴是否繼續任命駐美代表的考慮，假設明年政黨輪替，又得另覓人選。
蔡政府既要尋覓接替人選，又要考量大選後的人選，頗費思量。況且，蔡政府在人選上也不得馬虎，尤其中美關係在ＡＰＥＣ拜習會後已見緩和，容不得台灣再派出「戰貓」、「戰狼」為美方製造麻煩，人選上因此要思量再三。
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