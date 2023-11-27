蔡總統：政府推動前瞻建設拚經濟 為台灣各產業打基礎

蔡英文總統今天接見中華民國第46屆、海外華人第32屆創業楷模暨創業相扶獎得獎人，她表示，政府這幾年積極推動前瞻基礎建設、鼓勵台商朋友回台投資、協助外國朋友在台就業，也積極投資新創，帶動台灣的創業風氣。明年，政府也將透過跨部會合作，推動「晶創台灣方案」，進一步升級台灣半導體產業，吸引更多國際人才帶動台灣各行各業產業創新。

蔡總統致詞時首先歡迎大家來到總統府，並恭喜本屆獲得創業楷模及創業相扶獎的得獎人。她說，從她2016年上任以來，這是第7年與這兩個獎項的得主交流，在每次的會面中，她都感受到台灣企業強大的韌性。除了感謝國內的企業朋友，也感謝台商朋友，不僅對台灣經濟做出貢獻，也提升台灣的國際能見度。

蔡總統指出，這幾年政府推動前瞻基礎建設，努力拚經濟、提升國力，為台灣各個產業打下更穩固的基礎。根據瑞士洛桑管理學院（IMD）的「世界競爭力年報」，台灣排名從2016年的第14名，今年進步到第6名；基礎設施項目也從第19名，進步到第12名。

蔡總統提到，政府鼓勵台商朋友回台打拚。2019年推動「投資台灣三大方案」，截至今年10月，累計總投資額已經超過2.15兆元，帶來超過14.8萬個就業機會。希望有愈來愈多夥伴投資台灣、來到台灣一起打拚。

蔡總統接著指出，這個月初，「國際人才服務及延攬中心」已經啟用。該中心透過「一站式的服務」，更有效率地協助外國朋友來台就業、投資與生活。明年，政府也將透過跨部會合作，推動「晶創台灣方案」，進一步升級台灣半導體產業，吸引更多國際人才帶動台灣各行各業產業創新。

蔡總統表示，這幾年，政府積極投資新創，匯聚台灣創新的力量。像是國發會推動的「NEXT BIG」新創台灣隊及「創業天使投資方案」，都是要加速推動新創事業的發展。

蔡總統感謝全國創新創業總會長期以來跟政府共同扶植新創，帶動台灣的創業風氣。未來，政府也將持續協助企業提升競爭力以因應各項變局，也讓台灣持續走向世界。

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