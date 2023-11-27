被賴清德推薦！林昶佐宣布遞件加入民進黨 為2024大選全力輔選

無黨籍立委林昶佐今天說，他已經正式遞件加入民進黨，感謝民進黨主席賴清德的推薦，參與協調的國際工作已經告一段落，多位戰友們也都陸續走在同一個方向，未來他會以民進黨一份子的身份，為總統大選以及國會過半全力輔選。

林昶佐晚間在臉書發文表示，他要向大家報告，自己已經正式遞件加入民進黨，感謝賴清德的推薦，過去他在專訪時曾經提到，因為部分國際工作必須跨朝野政黨協調，維持無黨身分比較合適，另一方面也必須考量幾位無黨戰友們的整體規劃。

林昶佐說，​現在自己參與協調的國際工作，已經在10月告一段落，多位戰友們也都陸續走在同一個方向，最後這個階段，他將與夥伴們站在一起，以民進黨一份子的身分，為總統大選以及國會過半來全力輔選，未來會全力以赴，大家一起加油。

【中央社／台北27日電】

在2019年退出時代力量的無黨籍立委林昶佐，今天在臉書上宣布，經由民進黨主席賴清德推薦下，正式加入民進黨。

林昶佐在2015年參與成立時代力量，於2016年1月順利當選立委。後來因為對黨內路線看法出現歧異，於2019年8月1日退黨，隔年1月仍順利連任立委。

林昶佐在臉書上指出，過去他在受訪時曾提到，因為部分國際工作必須跨朝野政黨協調，維持無黨身分比較合適；另一方面，他也必須考量幾位無黨戰友們的整體規劃。

林昶佐表示，現在他參與協調的國際工作已在10月告一段落，多位戰友們也已陸續走在同一個方向。最後這個階段，「我將與夥伴們站在一起」，以民進黨一分子的身分，為總統大選以及國會過半來全力輔選，「全力以赴，一起加油！」

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