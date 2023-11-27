被賴清德推薦！林昶佐宣布遞件加入民進黨 為2024大選全力輔選
無黨籍立委林昶佐今天說，他已經正式遞件加入民進黨，感謝民進黨主席賴清德的推薦，參與協調的國際工作已經告一段落，多位戰友們也都陸續走在同一個方向，未來他會以民進黨一份子的身份，為總統大選以及國會過半全力輔選。
林昶佐晚間在臉書發文表示，他要向大家報告，自己已經正式遞件加入民進黨，感謝賴清德的推薦，過去他在專訪時曾經提到，因為部分國際工作必須跨朝野政黨協調，維持無黨身分比較合適，另一方面也必須考量幾位無黨戰友們的整體規劃。
林昶佐說，現在自己參與協調的國際工作，已經在10月告一段落，多位戰友們也都陸續走在同一個方向，最後這個階段，他將與夥伴們站在一起，以民進黨一份子的身分，為總統大選以及國會過半來全力輔選，未來會全力以赴，大家一起加油。
【中央社／台北27日電】
在2019年退出時代力量的無黨籍立委林昶佐，今天在臉書上宣布，經由民進黨主席賴清德推薦下，正式加入民進黨。
林昶佐在2015年參與成立時代力量，於2016年1月順利當選立委。後來因為對黨內路線看法出現歧異，於2019年8月1日退黨，隔年1月仍順利連任立委。
林昶佐在臉書上指出，過去他在受訪時曾提到，因為部分國際工作必須跨朝野政黨協調，維持無黨身分比較合適；另一方面，他也必須考量幾位無黨戰友們的整體規劃。
林昶佐表示，現在他參與協調的國際工作已在10月告一段落，多位戰友們也已陸續走在同一個方向。最後這個階段，「我將與夥伴們站在一起」，以民進黨一分子的身分，為總統大選以及國會過半來全力輔選，「全力以赴，一起加油！」
▪ 政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰
▪ 整理包／2024總統與立委選舉保證金知多少？退還門檻一次看
▪ 不斷更新／2024全國不分區立委 各黨提名名單一次看
▪ 不斷更新／登記起跑!看2024立委大選 看各選區參選名單New
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言