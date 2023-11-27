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蔡總統：遇疫情經濟仍持續成長 台灣是安全投資地點

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天出席「2023年台灣全球招商論壇」。記者余承翰／攝影
蔡英文總統今天出席「2023年台灣全球招商論壇」。記者余承翰／攝影

蔡英文總統今天出席2023年台灣全球招商論壇，她表示，儘管遭遇疫情和其他全球挑戰，台灣經濟仍然持續成長，證明台灣是安全的投資地點。政府除了提升台灣的基礎建設外，也盡力強化貿易關係，促進投資貿易，以打造一個更穩定，可預期的投資環境，致力符合國際標準，發展有利長期投資的永續經濟。

蔡總統說，在快速變遷的國際局勢中，台灣證明自身對經濟繁榮和穩定有重要貢獻，希望成為更受歡迎的投資地點，鞏固在世界舞台的地位。

蔡總統今天以英文致詞，她指出，新時代帶來了獨特挑戰。前所未有的疫情，供應鏈中斷，全球通貨膨脹和日益嚴重的氣候變遷，都考驗著台灣的韌性。在如此局勢中，台灣不僅站穩腳步，更蓬勃發展。近年來，經濟儘管遭遇疫情和其他全球挑戰，仍然持續成長，證明台灣是安全的投資地點。

蔡總統說，去年我方出口總值高達4790億美元，創歷年新高；國內勞動市場十分穩定，今年10月失業率為23年同期新低。2016年到2022年，台灣平均經濟成長率為3.4%；疫情期間2020年至2022年均成長更超過4%，皆高於同期間全球平均經濟成長率。

蔡總統表示，國際社會過去幾年逐漸意識到，台灣因為半導體產業，在這些新興科技中扮演著關鍵角色。台灣的半導體產業生產全球90%先進晶片。許多大型跨國企業擴大在台投資，在過去幾年，艾司摩爾、科林研發、默克集團和英特格等國際企業，紛紛在台灣設置新廠，她也在這個月出席美光科技在台中新廠的開幕儀式。

蔡總統指出，這些全球頂尖的企業，選擇在台擴展計畫，證明台灣在半導體供應鏈，是可靠且安全的夥伴。

蔡總統說，在快速變遷的國際局勢中，台灣跟上腳步，證明自身對經濟繁榮和穩定有重要貢獻。不只因為台灣在技術與製造業的優勢，也因為優秀的投資者選擇台灣，包括許多在場人士。恭喜即將簽署投資意向書的各位代表，以及獲頒感謝獎座的外商。相信這個論壇在下一個二十年，甚或更久的未來，仍將扮演重要的角色。

蔡英文總統今天出席「2023年台灣全球招商論壇」。記者余承翰／攝影
蔡英文總統今天出席「2023年台灣全球招商論壇」。記者余承翰／攝影

疫情 半導體 蔡英文 氣候變遷

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