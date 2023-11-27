選前八大行庫聯手大內宣？ 財政部：絕無施壓情事

國民黨籍北市議員徐巧芯今日爆料，財政部近期邀集八大公股行庫拍攝「提升公股行庫形象」廣告，批評民進黨用人民的錢進行大內宣洗腦。財政部回應，公股銀行為提升企業形象，共同拍攝形象廣告於各媒體播放，為其業務營運自主事項，並無財政部施壓的情事，至於委請公關公司的採購事項，則由各銀行依內部相關規定及作業程序辦理。

國民黨籍北市議員徐巧芯今爆料，財政部近期邀集八大公股行庫拍攝「提升公股行庫形象」廣告，要求共同出資320萬元拍攝4部30秒短片，後續的廣告託播費由各銀行出1000萬元、金控2000萬元，總金額破億。

對此，財政部指出，各公股銀行近年致力於發展普惠金融、數位金融、ESG，並推出青年安心成家購屋優惠貸款、中小企業千億振興融資方案等，提供企業及民眾即時有效金融支援。不過，相較於許多大型民營金融機構，八大行庫向來在對外宣傳上顯得保守，包括中小企業近幾個月來放款落後，即是由於疫情期間大舉投入紓困，而目前已進入還款高峰期，「入不敷出」使得中小企業放款成長落後民營金融業。

尤其現在金融政策強調ESG，沒有好好對外宣傳公股銀行這幾年來在普惠金融的表現，在監理機關的評比分數上也會相對失利。此外，近幾年來為了扶植台灣Pay，八大行庫也協力動用很多行銷及宣傳預算。

據了解，此次八大行庫的宣傳，目前尚未對公關公司招標，而且都與當前最熱門的議題有關，主要有四大主題，包括打詐、青安貸款、學貸，和中小企業放款，其中學貸方面除了台北富邦銀行因為先前合併台北銀行，因此仍有學貸業務，更是幾乎沒有民營金融業承作；至於青安貸款涉及要作利率補貼，也是只有八大行庫受理。而打詐則是整個金融業一致行動。

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