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影／時力質疑NCC抓中廣不抓中嘉 遇到民進黨就轉彎？

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
時代力量立委邱顯智（左二）、陳椒華（右二）、王婉諭（左一）與獨立記者姚惠珍（右一），上午在時代力量立法院黨團舉行「媒體巨獸不分藍綠紅！NCC抓中廣不抓中嘉？」記者會，呼籲NCC面對藍綠紅媒體巨獸的爭議，應該要一視同仁，盡速完成中嘉和中廣相關調查。記者黃義書／攝影
時代力量立委邱顯智（左二）、陳椒華（右二）、王婉諭（左一）與獨立記者姚惠珍（右一），上午在時代力量立法院黨團舉行「媒體巨獸不分藍綠紅！NCC抓中廣不抓中嘉？」記者會，呼籲NCC面對藍綠紅媒體巨獸的爭議，應該要一視同仁，盡速完成中嘉和中廣相關調查。記者黃義書／攝影

時代力量立委邱顯智、陳椒華、王婉諭與獨立記者姚惠珍，上午在時代力量立法院黨團舉行「媒體巨獸不分藍綠紅！NCC抓中廣不抓中嘉？」記者會，呼籲 NCC 面對藍綠紅媒體巨獸的爭議，應該要一視同仁，盡速完成中嘉和中廣相關調查。

邱顯智表示，TVBS政論性節目主持人趙少康先生擔任國民黨副總統參選人，沉睡已久的NCC立刻清醒，火速表示要徹查是否有違反「廣電法」黨政軍條款。然而NCC過去面對中嘉案卻是裝死擺爛；遇到民進黨就轉彎，只對特定的顏色政治力服務。要求NCC監理不要雙標。媒體巨獸不分藍綠紅，台灣的媒體治理和法律規範，難道是綠能、藍不能嗎？

邱顯智並指出時力揭露中嘉股權移轉至三立已經將近三個月，NCC迄今尚未提出行政調查報告，也未做出「限期改善」的具體決議，要求三立在最快時間內，出清中嘉持股。邱顯智批評NCC如此蓄意拖延、護航業者，已經完全喪失監理機關的基本功能；再次嚴正要求NCC必須履行中嘉交易案「中嘉股東不得投資經營新聞頻道」的附帶條件，要求三立在最短時限內出清持股，否則應撤銷中嘉案的交易許可。

時代力量立委邱顯智（左二）、陳椒華（右二）、王婉諭（左一）與獨立記者姚惠珍（右一），上午在時代力量立法院黨團舉行「媒體巨獸不分藍綠紅！NCC抓中廣不抓中嘉？」記者會，呼籲NCC面對藍綠紅媒體巨獸的爭議，應該要一視同仁，盡速完成中嘉和中廣相關調查。記者黃義書／攝影
時代力量立委邱顯智（左二）、陳椒華（右二）、王婉諭（左一）與獨立記者姚惠珍（右一），上午在時代力量立法院黨團舉行「媒體巨獸不分藍綠紅！NCC抓中廣不抓中嘉？」記者會，呼籲NCC面對藍綠紅媒體巨獸的爭議，應該要一視同仁，盡速完成中嘉和中廣相關調查。記者黃義書／攝影

NCC 邱顯智 時代力量

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