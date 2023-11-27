【專家之眼】你知道中央政府是強盜嗎？ 不患寡而患不均

為什麼地方發展停滯不前？為什麼半數勞工年薪低於50.6萬元，就是因為地方財政困窘。常年，澎湖縣超過9成，而南投、嘉義、屏東、雲林、台東、花蓮、連江縣政府超過8成的歲出都仰賴中央補助，導致地方政府沒錢投資，也就無法創造就業機會，畢竟巧婦難為無米之炊。那麼，為什麼地方政府很窮呢？是因為地方政府本身無能、揮霍？不是的，孔子說，是為政者的「不均」所造成的。

孔子說：「不患寡而患不均，均無貧」。對於這句話，愛新覺羅毓鋆說，「大家如在精神上同一的滿足，不看到多，也不看到少，就無怨言」，是誤解了孔子，本句無關精神層面，而是實質的財富多寡問題；錢穆的翻譯是：「不要愁貧乏，只愁財富不均。財富均之，便沒有所謂貧」；傅佩榮說：「不擔心人民貧窮，只擔心財富不均。因為如果財富平均，便無所謂貧窮」；中國學者楊伯峻說：「不必著急財富不多，只須著急財富不均；若是財富平均，便無所謂貧窮」。

彼等都把「寡」理解為「貧窮」，把「均」理解為「平均」；也都理解為「大家同樣窮，就不算窮」，其實都是誤解。貧窮怎麼能不讓孔子愁呢？貧窮是最嚴重的社會問題，孔子不可能不愁。

那麼，這句話該怎麼解釋呢？作者的理解是：「不擔心人口少，而是擔心執政者處事不公；執政者公正，國家就不會貧窮」。這個世界上，所有國家的貧窮，都是因為執政者的不公正。今天，台灣之所以有那麼多窮人，幾乎各個地方政府都窮，根源就出在中央政府分配不公，如何證明呢？比較美國和台灣的制度，就可一目了然。

以2022財政年度為例，美國政府總收入為9.1兆美元，其中，聯邦政府（federal government）收入為4.9兆美元，占比53.84%；各邦政府（state governments）收入共2.5兆美元，占比27.47%；各地方政府（local governments）收入共1.6兆美元，占比17.58%；相較之下，台灣，以民國111年度為例，各級政府總收入為3兆元台幣，其中中央政府拿走2.24兆台幣，占總收入的72.6%，換言之，各市縣政府及其下轄的區鄉鎮市公所收入占比僅有27.4%。

對比可知，美國的聯邦政府只拿了總收入的53.84%，而台灣的中央政府竟然拿了72.6%，兩者差距18.76%，難道美國聯邦政府所做的事情會比台灣的中央政府還少嗎？不可能。3兆台幣的18.76%可是5628億呀！如果這5628億台幣能「還」給地方政府，那麼，整個台灣必能脫胎換骨，不只地方政府煥然一新，連中央政府也能變得輕盈起來，不會像現在這樣老態龍鍾。因為地方政府有錢可以建設了，而中央政府也就沒有條件可以揮霍，錢只能花在刀口上，效率才能產生。

地方財政窘迫，中央政府怎麼做的呢？補助、補助、再補助（統籌分配稅款的本質就是補助款而不是稅）。問題是補助能解決問題嗎？不但不能解決問題，反而加重問題，使得地方財政更無法自主，更受制於中央，而地方財政無法自主，談什麼建設？

問題是，中央政府有「這個資格」補助嗎？根本沒有。為什麼說沒有？因為這筆錢是中央政府搶來的，不是自己努力得來的，因此根本不具備「擁有的正當性」。看一看目前的稅收分配：國稅占全國稅收約88％, 地方稅僅占12％，這不就證明了地方政府努力的果實，絕大部分都被中央給搶走了嗎？

怎麼說那些補助原本就該是地方政府的錢呢？一般人無法理解，以為錢當然都是中央政府的（想給你就給你，不想給你就不給你，這正是目前中央的做法），不是的。我舉一個例子就能明白。台塑六輕每年上繳幾百億的營利事業所得稅給中央（因為營所稅是國稅），雲林縣政府作為環境汙染的苦主，只分到個位數（地方政府只能課到房屋稅、地價稅），這公平嗎？

不管是政治權力還是財富，「不公平」（是不公平，而非均等，公平是天堂，而均等則是地獄）的分配就是台灣，也是人類所有問題的根源！

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