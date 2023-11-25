黃秀芳後援會成立 蕭美琴意外「獻聲」支持者驚喜

彰化第二選區立委黃秀芳爭取連任，今成立與總統候選人賴清德的彰化市東區聯合後援會，民進黨副總統候選人蕭美琴透過錄音「獻聲」，向在場群眾懇託拜票；黃秀芳競總表示，蕭副總統候選人百忙中還答應幫忙錄製拜票語音，這可能也是全國第一段蕭美琴的語音拜票，相當感動。

賴清德競選總統彰化縣志工總會總會長邱建富提醒，雖然黃秀芳地方服務做的很好，但這次選戰是藍綠的對決，大家一定要有危機意識，要幫忙把票數衝高。

擔任黃秀芳、賴清德東區聯合後援會會長的快官里里長李坤金提到，他認識黃秀芳已經二十幾年，黃秀芳服務不分黨派，選民懇託的是只要合乎法令都全力以赴。

黃秀芳說，鄉親認識她很久，知道她是一位「用心聽、認真做」的立委，包括彰化自來水仰賴台中的問題、無自來水地區的接管率提升，她都一步一腳印爭取改善，東區很多農水路改善，地方經費不足，她一一爭取經費，重大建設包括東區都市計畫、捷運綠線延伸到彰化案也都在進行中。

今天現場也播放民進黨副總統候選人蕭美琴的台語版語音拜票和民眾搏感情，「走對的路，選對的人，彰化第二選區立法委員，拜託支持對的人黃秀芳，美琴會和黃秀芳做伙打拼」。

黃秀芳說，副總統候選人蕭美琴為人親切，回國後還來不及調時差，就忙著選務工作，原本打算邀請蕭美琴站台，但時間實在不允許，因此透過語音方式，向支持者懇託也表達感謝。 彰化第二選區立委黃秀芳爭取連任，今成立與總統候選人賴清德的東區聯合後援會。圖／黃秀芳競選總部提供 彰化第二選區立委黃秀芳爭取連任，今成立與總統候選人賴清德的東區聯合後援會。圖／黃秀芳競選總部提供

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