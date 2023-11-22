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吸加熱菸被檢舉 潘孟安：該罰就罰

聯合報／ 記者屈彥辰丘采薇／台北報導
民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安。記者潘俊宏／攝影
民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安。記者潘俊宏／攝影

國民黨立委王鴻薇昨揭露民進黨總統參選人賴清德辦公室總幹事潘孟安，與民進黨新潮流要角在海鮮餐廳門口吸加熱菸，她已向北市衛生局檢舉，要求潘提供加熱菸源頭。潘孟安回應，國民黨選舉選到只剩奧步，用偷拍方式做政治鬥爭，加熱菸的部分，該罰就罰。

王鴻薇在記者會上提出照片顯示，潘孟安今年八月九日於台北市八德路田園海鮮餐廳門口，和民進黨要角林錫耀、史哲、許立明、張惇涵等聚會，吸加熱菸。王鴻薇說，市面上沒有合法的加熱菸，潘孟安身為賴清德最重要的輔選大將擺明是抽「私菸」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

潘孟安 民進黨 王鴻薇 賴清德 私菸 張惇涵 新潮流 林錫耀

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